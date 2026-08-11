Enorme Independiente Rivadavia: 0-0 con Fluminense en Brasil y se ilusiona con pasar

El club mendocino fue superior al Flu en el duelo de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores disputado en el mítico Maracaná y la serie se definirá en una semana en Argentina.
Independiente Rivadavia volvió a agigantarse frente a Fluminense en el Maracaná: igualó 0 a 0 siendo superior en el duelo de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. El club mendocino, que había vencido 2 a 1 al Flu en abril de este año por la fase de grupos, volvió a jugarle de igual a igual a uno de los poderosos del continente de la actualidad cómo para generar ilusión con pasar de ronda en la definición de la serie que se desarrollará en una semana en el país.
El equipo de Alfredo Berti sigue dando la cara en todos los compromisos locales e internacionales que tiene en el calendario más allá de ya no tener a Sebastián Villa (quien era su principal figura y volvió a Boca) y tener suspendido a otra como Gabriel Florentín. Es un equipo que está primero en la Tabla Anual de Argentina y que lleva cinco triunfos y dos empates en la actual Copa Libertadores, siendo su primera participación en el prestigioso certamen.
La Lepra no sufrió frente a Fluminense en el mítico Maracaná debido a un gran orden defensivo y entrega total en tapar los circuitos de juego del local. El club brasilero dominó el balón pero no pudo lastimar hasta el final del encuentro, donde Yeferson Soteldo gambeteó a tres rivales para sacar un remate que bloqueó Studer y en el rebote Hulk probó pero su tiro se fue desviado. Por otro lado, Independiente Rivadavia se animó y también tuvo sus ocasiones de gol.
“Fue un partido muy duro. Creo que no estar conformes con el empate muestra el deseo de todos los jugadores de Independiente”, sacó pecho su técnico Alfredo Berti después del 0-0 en el Maracaná. “Estos jugadores están dispuestos a jugar donde el equipo los necesite y eso es muy valorable, porque están siempre dispuestos y tienen muchas ganas de triunfar. Juegan como hinchas, pero no dan pelotas perdidas. Estos chicos están fusionados con la gente”, concluyó.
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