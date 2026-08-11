Enorme Independiente Rivadavia: 0-0 con Fluminense en Brasil y se ilusiona con pasar

El club mendocino fue superior al Flu en el duelo de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores disputado en el mítico Maracaná y la serie se definirá en una semana en Argentina.

Independiente Rivadavia volvió a agigantarse frente a Fluminense en el Maracaná: igualó 0 a 0 siendo superior en el duelo de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. El club mendocino, que había vencido 2 a 1 al Flu en abril de este año por la fase de grupos, volvió a jugarle de igual a igual a uno de los poderosos del continente de la actualidad cómo para generar ilusión con pasar de ronda en la definición de la serie que se desarrollará en una semana en el país.