Ronaldinho quiere comprar un histórico club europeo y ofertó una cifra millonaria

La crisis también derivó en la salida del empresario ruso Aleksej Fedoricsev, propietario y principal aportante del club desde 2022, quien habría acordado transferir sus acciones como parte de la reestructuración. Bajo su gestión, el presupuesto llegó a superar los 38 millones de euros en la temporada 2025-2026, mientras que el proyecto de Jamal Mashburn, exjugador de la NBA y competidor de Ronaldinho por la compra, contemplaba reducirlo a 12,5 millones anuales. Ahora, el AS Mónaco tiene hasta el 18 de agosto para presentar su documentación ante el CNOSF e intentar revertir la exclusión de la máxima categoría del básquet francés.