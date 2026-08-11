Ronaldinho quiere comprar un histórico club europeo y ofertó una cifra millonaria

La leyenda del fútbol presentó una propuesta para tomar el control del AS Mónaco de básquet junto a un fondo de inversión de Andorra y prometió una fuerte inversión anual.
Ronaldinho se metió de lleno en la disputa por el control del AS Mónaco de básquet con una oferta respaldada por el fondo de inversión Clayton Sport, con sede en Andorra. La propuesta fue presentada mientras la institución atraviesa una profunda crisis financiera y busca evitar su salida de las competencias profesionales francesas. El exfutbolista brasileño pretende asumir un papel dentro de la estructura y su grupo ya acercó un plan económico para sostener al club.
La propuesta contempla pagar una deuda de 2,5 millones de euros con la Euroliga, además de presentar una garantía bancaria de 5 millones exigida por el organismo financiero de la liga francesa. A esto se suma una inversión estimada en 10 millones de euros por temporada durante un período de entre tres y cinco años, según los detalles publicados por el medio francés L'Equipe.
La carta de intención, firmada por Ronaldinho y Clayton Sport, llegó al director ejecutivo Oleksiy Yefimov el lunes por la noche y modificó el escenario de una negociación que hasta entonces tenía como principal candidato al grupo Helen Holdings.
El interés del brasileño aparece en un momento crítico para el AS Mónaco, que acumula una deuda cercana a los 24 millones de euros. El 3 de julio el organismo regulador financiero de la liga francesa rechazó su inscripción para la temporada 2026-2027 al considerar insuficientes sus garantías económicas. Además, la entidad quedó afuera de la Euroliga, torneo que disputó durante los últimos cinco años y en el que alcanzó los cuartos de final en la última edición, donde fue eliminado por Olympiakos.
La crisis también derivó en la salida del empresario ruso Aleksej Fedoricsev, propietario y principal aportante del club desde 2022, quien habría acordado transferir sus acciones como parte de la reestructuración. Bajo su gestión, el presupuesto llegó a superar los 38 millones de euros en la temporada 2025-2026, mientras que el proyecto de Jamal Mashburn, exjugador de la NBA y competidor de Ronaldinho por la compra, contemplaba reducirlo a 12,5 millones anuales. Ahora, el AS Mónaco tiene hasta el 18 de agosto para presentar su documentación ante el CNOSF e intentar revertir la exclusión de la máxima categoría del básquet francés.
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