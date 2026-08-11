Boca le dio vuelta el partido a Recoleta e irá con una buena ventaja a Paraguay

El Xeneize comenzó perdiendo pero terminó imponiéndose 3 a 1 en el Ducó con goles de Ascacíbar, Delgado y Flores. El local mereció vencer aún por más ventaja y el visitante sufrió dos expulsiones.

Boca se impuso 3 a 1 a Recoleta en el estadio Tomás Adolfo Ducó por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana y quedó bien parado de cara a la revancha. El conjunto paraguayo sorprendió con un gol de Pedro Ríos en el inicio, pero el Xeneize reaccionó en el complemento y dio vuelta el resultado en apenas seis minutos. Santiago Ascacíbar, Milton Delgado y Leonel Flores marcaron para el local que aprovechó las dos rojas en el visitante.