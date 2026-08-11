Boca le dio vuelta el partido a Recoleta e irá con una buena ventaja a Paraguay

El Xeneize comenzó perdiendo pero terminó imponiéndose 3 a 1 en el Ducó con goles de Ascacíbar, Delgado y Flores. El local mereció vencer aún por más ventaja y el visitante sufrió dos expulsiones.
Boca se impuso 3 a 1 a Recoleta en el estadio Tomás Adolfo Ducó por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana y quedó bien parado de cara a la revancha. El conjunto paraguayo sorprendió con un gol de Pedro Ríos en el inicio, pero el Xeneize reaccionó en el complemento y dio vuelta el resultado en apenas seis minutos. Santiago Ascacíbar, Milton Delgado y Leonel Flores marcaron para el local que aprovechó las dos rojas en el visitante.
El visitante había encontrado la ventaja a los seis minutos, cuando el remate de Ríos se desvió en Leandro Lozano y descolocó a Álvaro Montero. Boca respondió con dominio territorial y varias situaciones, aunque no consiguió aprovecharlas durante la primera mitad. El panorama cambió antes del descanso con la expulsión infantil de Wilfredo Báez por un codazo tras la intervención del VAR.
Con un hombre más, Boca salió decidido a buscar la remontada y rápidamente encontró los espacios para hacerlo. Ascacíbar igualó a los cuatro minutos del complemento con un remate bajo después de una buena combinación que tuvo a Tomás Aranda y Sebastián Villa como protagonistas. Apenas dos minutos más tarde, el Xeneize volvió a golpear: Villa volvió a participar por la derecha y su centro terminó en la cabeza de Milton Delgado, quien puso el 2-1.
La diferencia se amplió a los 17 minutos del segundo tiempo, cuando Leonel Flores convirtió un golazo desde afuera del área para establecer el 3-1 definitivo. El juvenil aprovechó una descarga de Miguel Merentiel y sacó un derechazo cruzado de volea que se metió a media altura y dejó sin respuestas a Nelson Ferreira. Para Flores fue su segundo gol en Primera División con la camiseta de Boca en apenas su octavo partido.
Recoleta ya no logró recuperar el control y Boca administró la ventaja hasta el final, aunque tuvo oportunidades para conseguir una diferencia todavía mayor. El conjunto paraguayo sufrió además otra expulsión en el complemento, la de Dairon Mosquera, y terminó con nueve futbolistas. La serie se definirá el próximo martes desde las 19 en Paraguay, donde el Xeneize buscará cerrar la clasificación a los cuartos de final de la Sudamericana.
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