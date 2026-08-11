La exigencia del Vasco Arruabarrena: "Me hubiese gustado terminar con un gol más"

El entrenador de Boca valoró la reacción del equipo ante Recoleta y destacó el rendimiento del mediocampo, aunque advirtió que todavía hay aspectos para corregir.
Rodolfo Arruabarrena quedó conforme con la remontada de Boca ante Recoleta, pero consideró que el equipo pudo haber conseguido una diferencia mayor en la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El Xeneize se impuso 3-1 en el Ducó después de comenzar abajo en el marcador y terminó con nueve jugadores en cancha. “Felicito a los jugadores, me hubiese gustado terminar con un gol más”, expresó el entrenador después del encuentro.
El técnico también destacó el aporte ofensivo de Santiago Ascacíbar y Milton Delgado, quienes volvieron a ser importantes en el funcionamiento del mediocampo y marcaron los dos primeros goles de la remontada. Sobre el Ruso, que convirtió por cuarto partido consecutivo, Arruabarrena explicó: “Tiene llegada y olfato y los equipos que defienden con muchos jugadores descuidan la llegada de los volantes. El Chelo también pudo marcar”. Además, remarcó que busca que el equipo mantenga una identidad y sostuvo: “Hay que acostumbrarse a ganar y corregir cosas”.
El Vasco también se refirió a la modificación que realizó en el entretiempo, cuando Sebastián Villa ingresó por Lautaro Blanco y pasó a tener un papel determinante en el ataque. “El cambio de esquema fue porque ellos tenían un hombre menos. Lozano permite defender y atacar porque tiene fortaleza física; por eso decidí dejarlo a él. Y Villa hizo la diferencia de entrada y después jugamos mucho por la derecha”, explicó el entrenador, quien admitió que a Boca le faltó aprovechar todavía más la participación del colombiano.
Por su parte, Leandro Paredes coincidió con el análisis del entrenador y valoró la actitud que mostró Boca después del gol recibido en el comienzo. “Queda claro que pudimos haber convertido algún gol más, propusimos del primer minuto, nos encontramos con un gol en contra en una jugada aislada, la única que tuvieron”, señaló el capitán. De todos modos, el volante remarcó que la serie todavía no está definida: “El resultado es positivo, pero quedan 90 minutos”.
comentar