La exigencia del Vasco Arruabarrena: "Me hubiese gustado terminar con un gol más"

El Vasco también se refirió a la modificación que realizó en el entretiempo, cuando Sebastián Villa ingresó por Lautaro Blanco y pasó a tener un papel determinante en el ataque. “El cambio de esquema fue porque ellos tenían un hombre menos. Lozano permite defender y atacar porque tiene fortaleza física; por eso decidí dejarlo a él. Y Villa hizo la diferencia de entrada y después jugamos mucho por la derecha”, explicó el entrenador, quien admitió que a Boca le faltó aprovechar todavía más la participación del colombiano.