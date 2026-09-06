Colapinto terminó 9° tras un despiste y una gran remontada en el GP de Italia de la Fórmula 1

¡QUE MALA SUERTE, FRANCO! Colapinto se despistó y bajó al 16° puesto en la carrera. ¡Increíble!



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En cuestión de segundos, el representante albiceleste retrocedió hasta el puesto 16. Pero eso no lo sacó de la pelea: compenetrado y con un A526 más rápido debido a las mejoras incorporadas, fue escalando posiciones y superó a Carlos Sainz (Williams), Esteban Ocon (Haas) y Nico Hulkenberg (Audi), en la lucha por los puntos. Además, el doble adelantamiento a Gabriel Bortoleto (Audi) y Ollie Bearman (Haas) le permitió asentarse décimo y, lejos de conformarse con eso, rebasó a Yuki Tsunoda (Racing Bulls) y terminó noveno.