Colapinto terminó 9° tras un despiste y una gran remontada en el GP de Italia de la Fórmula 1

El piloto argentino llegó a estar tercero, pero perdió el control de su auto y retrocedió hasta el puesto 16. Con un gran ritmo sobre el final, logró sumar dos puntos para Alpine. Kimi Antonelli fue el ganador de la competencia.
El Gran Premio de Italia de la Fórmula 1 fue una carrera de locos para Franco Colapinto, que terminó en el noveno lugar y sumó dos puntos vitales para Alpine. El piloto argentino tuvo una gran remontada en Monza: llegó a estar tercero, un despiste lo hizo retroceder hasta el puesto 16 y, tras sostener un gran ritmo y redimirse con varios adelantamientos, accedió a la zona de unidades.
El ganador de la prueba de este domingo fue el italiano Kimi Antonelli, que mostró un desempeño heroico a bordo de su Mercedes y ante su público. Largó 20°, superó a todos y terminó adelante del británico George Russell (Mercedes) y el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) en el podio. El que había arrancado en la pole había sido Pierre Gasly, compañero del pilarense, pero terminó séptimo.
Respecto a Colapinto, largó desde la séptima posición y estuvo varios minutos en el grupo selecto de los tres mejores, la mejor ubicación desde que debutó en la F1. Sin embargo, cuando estaba en el quinto lugar, perdió el control de su monoplaza y se fue de pista en la carrera minutos después del relanzamiento tras la bandera roja por el fuerte choque que sufrió el monegasco Charles Leclerc (Ferrari).
En cuestión de segundos, el representante albiceleste retrocedió hasta el puesto 16. Pero eso no lo sacó de la pelea: compenetrado y con un A526 más rápido debido a las mejoras incorporadas, fue escalando posiciones y superó a Carlos Sainz (Williams), Esteban Ocon (Haas) y Nico Hulkenberg (Audi), en la lucha por los puntos. Además, el doble adelantamiento a Gabriel Bortoleto (Audi) y Ollie Bearman (Haas) le permitió asentarse décimo y, lejos de conformarse con eso, rebasó a Yuki Tsunoda (Racing Bulls) y terminó noveno.
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