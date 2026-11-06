Colapinto tuvo un gran viernes en Brasil: fue noveno y undécimo en las prácticas libres

Ritmo constante

En su primer intento con las gomas rojas estableció su mejor marca de la jornada, mientras que en una segunda vuelta rápida registró 1m12s209. Posteriormente, Alpine volvió a utilizar neumáticos duros para evaluar el rendimiento del auto con mayor carga de combustible y estudiar su comportamiento en tandas largas.

El argentino mantuvo un ritmo constante durante las simulaciones de carrera, con tiempos cercanos a los 76 segundos por vuelta, un dato positivo para la escudería francesa de cara a la competencia principal.

Por su parte, Gasly regresó al volante de su Alpine después de haber cedido su lugar al italiano Gabriele Mini en el primer entrenamiento. El francés terminó decimocuarto con un registro de 1m12s109, a 113 milésimas de Colapinto, luego de una sesión en la que sufrió algunas dificultades con los bloqueos de neumáticos y la falta de adherencia.

Un comienzo prometedor en Interlagos

La primera práctica libre también había dejado buenas sensaciones para el argentino, quien consiguió ubicarse noveno con un tiempo de 1m12s654, a 937 milésimas del británico Lando Norris, que encabezó la clasificación con su McLaren.

Colapinto mostró un ritmo sólido desde el comienzo en uno de los circuitos más tradicionales del calendario, aunque quedó por detrás de Mini, quien sorprendió al finalizar séptimo en su participación con Alpine.

Norris dominó aquella sesión con una marca de 1m11s717, seguido por Andrea Kimi Antonelli, mientras que Max Verstappen, Lewis Hamilton y George Russell completaron los cinco primeros lugares.

El rendimiento del argentino permitió observar una evolución respecto de su primera salida a pista, especialmente en la segunda tanda, cuando logró reducir su mejor tiempo en más de seis décimas y acercarse a los puestos de clasificación para la Q3.

Sin embargo, las diferencias entre los pilotos fueron muy ajustadas debido a las características de Interlagos, un trazado de 4.309 metros en el que los tiempos de vuelta apenas superan los 70 segundos.

La niebla complicó el cierre de la jornada

La segunda práctica estuvo marcada por condiciones climáticas particulares. Aunque la lluvia finalmente no apareció, una intensa niebla comenzó a cubrir el circuito durante los últimos 20 minutos de actividad y redujo considerablemente la visibilidad.

La temperatura del asfalto no superó los 20 grados, lo que afectó la adherencia de los neumáticos e impidió que varios pilotos mejoraran sus registros sobre el cierre de la sesión.

La bruma fue tan intensa que las autoridades debieron encender las luces de la recta principal, en una imagen que recordó al histórico Gran Premio de Brasil de 2008, cuando Lewis Hamilton consiguió su primer campeonato mundial en una definición dramática frente a Felipe Massa.

La principal preocupación ahora está puesta en el pronóstico para el sábado, ya que se esperan fuertes tormentas que podrían alterar el desarrollo de la actividad. El antecedente más cercano ocurrió en 2024, cuando las lluvias obligaron a postergar la clasificación hasta el domingo por la mañana.

La actividad continuará este sábado con la tercera práctica libre, prevista para las 11.30, mientras que la clasificación comenzará a las 15, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan.

Para Colapinto, el objetivo será aprovechar las buenas sensaciones del viernes e intentar avanzar hasta la Q3, una posibilidad que aparece al alcance de Alpine por el rendimiento mostrado en las primeras sesiones.

De todos modos, una eventual llegada de la lluvia podría modificar completamente el panorama y obligar a los equipos a replantear sus estrategias. Por ahora, el argentino cerró un viernes positivo, superó a su compañero de escudería y dejó abierta la ilusión de conseguir un buen resultado en Interlagos.