Con los colores de Boca: el nuevo buzo de Alpine de Colapinto para el GP de Brasil

La reacción de la cuenta de Boca a la nueva indumentaria de Colapinto en Alpine.

La relación de Colapinto con Boca no es nueva. En distintas oportunidades, el piloto dejó en claro su pasión por el equipo, visitó la Bombonera y posó con la camiseta azul y amarilla. Además, sigue de cerca los resultados incluso durante su actividad en la Fórmula 1, como en el último Gran Premio de México, en el que recibió por radio la noticia de la victoria en el Superclásico. Ahora, el argentino buscará que el fin de semana brasileño también le traiga buenas noticias en la pista.