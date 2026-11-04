Con los colores de Boca: el nuevo buzo de Alpine de Colapinto para el GP de Brasil

La escudería francesa mostró el diseño especial que usarán sus pilotos en Interlagos, con una combinación de amarillo y azul que despertó comentarios de los hinchas y hasta una respuesta de la cuenta oficial del Xeneize.
Franco Colapinto correrá el Gran Premio de Brasil con una indumentaria que despertó la atención de los hinchas de Boca. Alpine presentó el nuevo buzo antiflama que utilizarán sus pilotos durante la cita de Interlagos y el diseño, completamente amarillo con detalles azules, rápidamente fue relacionado con los colores del Xeneize. La coincidencia no pasó inadvertida, especialmente porque el argentino es reconocido por su fanatismo por el club de la Ribera.
La escudería francesa compartió imágenes de Colapinto y Pierre Gasly con la nueva ropa, que incluye detalles azules en los hombros, los laterales, las muñecas y las piernas, además de los patrocinadores en el frente y el escudo del equipo en el pecho. El cambio de diseño para la carrera que se disputará este fin de semana en el Autódromo José Carlos Pace responde a un acuerdo de patrocinio con Mercado Libre, compañía argentina que también acompaña al piloto de Pilar.
La publicación generó una catarata de comentarios en las redes sociales, muchos de ellos vinculados con Boca. Incluso la cuenta oficial del club se sumó a las bromas y respondió al posteo con una frase histórica asociada a Carlos Bianchi, el entrenador más ganador de la institución: "Perdón, ¿esto es Boca?". La reacción del Xeneize amplificó la repercusión de una presentación que rápidamente se convirtió en tema de conversación entre los fanáticos.
La relación de Colapinto con Boca no es nueva. En distintas oportunidades, el piloto dejó en claro su pasión por el equipo, visitó la Bombonera y posó con la camiseta azul y amarilla. Además, sigue de cerca los resultados incluso durante su actividad en la Fórmula 1, como en el último Gran Premio de México, en el que recibió por radio la noticia de la victoria en el Superclásico. Ahora, el argentino buscará que el fin de semana brasileño también le traiga buenas noticias en la pista.
La actividad en Interlagos comenzará el viernes 6 de noviembre, con la primera práctica libre a las 12.30 y la segunda sesión a las 16. El sábado habrá un último entrenamiento desde las 11.30 y luego se disputará la clasificación, mientras que la carrera principal está prevista para el domingo a las 14. Colapinto llegará con el objetivo de volver a sumar puntos, después de haber terminado octavo en México y recibir posteriormente una sanción que lo dejó sin unidades.
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