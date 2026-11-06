Racing cerró un Clausura para el olvido con una derrota ante Barracas Central

Pelea por la Sudamericana

Barracas, en cambio, afrontó el compromiso con un panorama diferente. Ya tenía asegurada su clasificación a los octavos de final, pero necesitaba sumar para mantenerse en la pelea por un lugar en la Copa Sudamericana 2027 a través de la tabla anual.

El conjunto local consiguió abrir el marcador gracias a Nicolás Orsini, quien aprovechó una pelota que quedó en el centro del área y definió entre las piernas del arquero Facundo Cambeses para establecer el 1-0.

Con la ventaja a su favor, Barracas manejó el desarrollo del encuentro frente a un Racing que volvió a mostrar dificultades para generar situaciones claras de peligro y encontrar respuestas futbolísticas.

Liquidó el partido

En el complemento, cuando transcurrían 75 minutos de juego, Norberto Briasco apareció para marcar el segundo tanto y sentenciar el triunfo del equipo de Ayude, que terminó celebrando una victoria clave para sus objetivos.

Con este resultado, Barracas Central alcanzó los 26 puntos y finalizó quinto en la Zona B, por lo que deberá disputar como visitante su encuentro de octavos de final.

Sin embargo, la principal expectativa del Guapo está puesta en la clasificación a una competencia internacional. Con 47 unidades, se ubica en el duodécimo puesto de la tabla anual y pelea con Defensa y Justicia por el último lugar disponible para la Sudamericana.

Para conseguir ese objetivo, Barracas deberá esperar los resultados de la definición del campeonato y una eventual liberación de cupos internacionales. Mientras tanto, Racing se despidió del Clausura con otra derrota y un balance negativo de su participación en el torneo.