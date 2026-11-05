El gesto de Colapinto con tres fanáticos que viajaron más de 2.000 kilómetros

El episodio se viralizó rápidamente y se convirtió en uno de los momentos destacados de la llegada del piloto a Brasil. En medio de las actividades previas a la competencia, el pilarense se tomó un tiempo para compartir con sus seguidores, que hicieron un largo recorrido para acompañarlo en una de las carreras más cercanas a la Argentina dentro del calendario de la Fórmula 1.

Colapinto buscará ahora dar vuelta la página después de lo ocurrido en el Gran Premio de México, donde mostró un buen ritmo y cruzó la meta en el octavo puesto, pero recibió una sanción de diez segundos por no reducir lo suficiente bajo bandera amarilla y terminó clasificado 15°. El argentino afrontará el fin de semana en Interlagos entre el viernes 6 y el domingo 8 de noviembre, con el objetivo de volver a sumar puntos para Alpine.