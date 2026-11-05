El gesto de Colapinto con tres fanáticos que viajaron más de 2.000 kilómetros

Los fanáticos viajaron desde Esperanza, Santa Fe, hasta San Pablo en un Renault 6 decorado con los colores de Alpine. Al encontrarlos, el piloto se subió al vehículo y lo condujo durante unos minutos.
El piloto argentino Franco Colapinto protagonizó un encuentro especial con un grupo de fanáticos santafesinos que viajaron más de 2.000 kilómetros hasta San Pablo, Brasil, para acompañarlo durante el Gran Premio de Fórmula 1. Al encontrarse con ellos, el corredor tuvo un gesto que sorprendió a los viajeros: se subió al Renault 6 con el que habían realizado la travesía y hasta se animó a manejarlo.
Los hinchas partieron desde Esperanza, Santa Fe, con un vehículo que rápidamente llamó la atención por su particular decoración. El histórico modelo de Renault fue reacondicionado especialmente para el viaje y ploteado con los colores de Alpine, la bandera argentina y la brasileña, además de distintas inscripciones de apoyo al piloto, entre ellas "Vamos, nene" y "Brasil 2026".
La travesía implicó recorrer alrededor de 2.000 kilómetros y unas 30 horas de manejo para unir la localidad santafesina con la ciudad brasileña. El Renault 6, que se comercializó en la Argentina en distintos modelos entre 1969 y 1984, se convirtió en protagonista de las redes sociales por su llamativa apariencia y por la iniciativa de sus propietarios para llegar hasta el circuito de Interlagos.
Una vez que se encontraron, Colapinto no dudó en acercarse a saludar al grupo, subirse al vehículo y sentarse frente al volante. Las imágenes que circularon en redes sociales mostraron al argentino disfrutando del momento entre risas y bromas con los dueños del auto. Incluso, durante el encuentro, lanzó una pregunta que despertó comentarios: «¿Y la radio no arranca?».
El episodio se viralizó rápidamente y se convirtió en uno de los momentos destacados de la llegada del piloto a Brasil. En medio de las actividades previas a la competencia, el pilarense se tomó un tiempo para compartir con sus seguidores, que hicieron un largo recorrido para acompañarlo en una de las carreras más cercanas a la Argentina dentro del calendario de la Fórmula 1.
Colapinto buscará ahora dar vuelta la página después de lo ocurrido en el Gran Premio de México, donde mostró un buen ritmo y cruzó la meta en el octavo puesto, pero recibió una sanción de diez segundos por no reducir lo suficiente bajo bandera amarilla y terminó clasificado 15°. El argentino afrontará el fin de semana en Interlagos entre el viernes 6 y el domingo 8 de noviembre, con el objetivo de volver a sumar puntos para Alpine.
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