Con gol de Gonzalo Montiel, River le ganó a Barracas en el debut

El debut sirvió también como presentación oficial de los refuerzos: Matías Viña, Aníbal Moreno y Fausto Vera sumaron sus primeros minutos oficiales con la banda roja, al igual que el arquero Santiago Beltrán, quien reemplazó al lesionado Franco Armani. Además, Tomás Galván, de regreso en Núñez tras cuatro préstamos, fue titular y se ubicó como enlace, buscando asociarse con Juan Fernando Quintero, el futbolista más activo del Millonario.

Desde los pies del colombiano llegó el mayor peligro en la primera etapa. Primero con una jugada que terminó en polémica: tras una definición de Vera, la pelota pareció dar en la mano de Gastón Campi casi sobre la línea, pero ni el árbitro Ramírez ni el VAR sancionaron penal. River reclamó, pero el juego continuó.

River monopolizó la posición

El conjunto de Gallardo monopolizó la posesión, aunque le costó traducir el dominio en situaciones claras. Barracas, bien plantado con línea de cinco bajo la conducción de Rubén Darío Insúa, esperó ordenado e intentó lastimar de contra. El “Toro” Morales tuvo una chance clara para el local, mientras que Sebastián Driussi exigió a Marcelo Miño tras una buena jugada aérea iniciada por Viña.

Con el correr de los minutos, River fue perdiendo profundidad y repitió viejos problemas: escasa claridad en los últimos metros y dificultades para romper líneas. Más allá de algunos intentos de Quintero desde media distancia, el primer tiempo se fue sin goles.

En el complemento, River volvió a asumir el protagonismo y encontró la ventaja a los 14 minutos. Juanfer se hizo cargo de un tiro libre y metió un centro perfecto al segundo palo para la aparición de Montiel, que de cabeza puso el 1 a 0. Fue el premio a la insistencia del visitante.

Marcelo Gallardo movió el banco

Gallardo movió el banco con los ingresos de Subiabre y Galoppo, y River tuvo chances para ampliar, pero falló en la definición. Subiabre se enredó tras un gran pase de Quintero y Galoppo desperdició una llegada clara. Con el correr de los minutos, Barracas se animó un poco más y tuvo una ocasión muy clara tras un jugadón de Taborda, bien contenida por la defensa millonaria.

El final fue más abierto de lo esperado: Miño salvó a Barracas ante Driussi y Salas se perdió un gol increíble en el área chica. Aun así, el Guapo no logró inquietar seriamente a Beltrán y el marcador no se movió.

Sin lucirse, pero ganando fuera de casa, River sumó tres puntos valiosos para empezar el Apertura y estiró su racha positiva ante Barracas, al que venció en siete de los últimos ocho cruces. El próximo miércoles recibirá a Gimnasia en el Monumental, mientras que Barracas visitará a Aldosivi en Mar del Plata.

Síntesis del partido:

Barracas Central: Marcelo Miño; Rafael Barrios, Nicolás Capraro, Fernando Tobio, Gastón Campi, Rodrigo Insúa; Tomás Porra, Dardo Miloc, Iván Tapia; Gonzalo Morales y Facundo Bruera. DT: Fernando Berón.

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi y Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.

Goles en el segundo tiempo: 14m Gonzalo Montiel (R).

Cambios en el segundo tiempo: 15m Giuliano Galoppo por Vera (R); 16m Ian Subiabre por Colidio (R); 27m Maximiliano Puig por Barrios (BC); Ivan Guaraz por Miloc (BC); 28m Manuel Duarte por Porra (BC); 30m Maximiliano Salas por Quintero (R); Santiago Lencina por Galván (R); 37m Enzo Taborda por Tapia (BC); Yonatthan Rak por Tobio (BC).

Estadio: Claudio "Chiqui" Tapia.

Árbitro: Nicolás Ramírez.

VAR: Héctor Paletta.