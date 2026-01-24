Juan Román Riquelme admitió que Boca está "en deuda" y le metió presión a los jugadores

“Lo que me preocupa es que el equipo juegue bien, después trabajamos para tener un grupo de jugadores más fuertes. Estamos en enero, acaba de arrancar el campeonato. Hace 30 o 40 días atrás, Boca era una maravilla con la llegada de Paredes, decían que hizo mejor al resto... Al final Boca no ganó, faltó poco para llegar a la final (del Clausura 2025) y se habló de todo lo que nos faltó. Así no se puede. Los jugadores tienen en claro que le tienen que dar una alegría a los hinchas, quiero decir que saben que tienen que ganar un título. Es hora de que logremos ese pasito que es ganar y darle alegrías a los hinchas de Boca”, expresó Riquelme en diálogo con el canal de streaming AZZ.

Embed "Siempre falta en Boca. A los 5 meses trajimos a Paredes. Si te ponés a pensar, trajimos a un montón de jugadores. ¿Estamos en deuda? Sí. ¿El equipo está en deuda? Claro que sí. Jugar en Boca lleva un proceso de adaptación"#RiquelmeEnAzz pic.twitter.com/QTOhkfeGUW — Flavio Azzaro (@FlavioAzzaro) January 24, 2026

Sobre el mercado de pases, el dirigente habló de la posible llegada de Ángel Romero: “Ojalá lo podamos tener el lunes con nosotros. Ya están ahí intercambiando los papeles los abogados del club con los de Ángel. Si van las cosas normal podemos tenerlo con nosotros, al final cuando no se firman los papeles no se sabe”.

Respecto a la Copa Libertadores y la conformación del plantel, Riquelme aseguró: “Siempre pienso que nos alcanza con el plantel para pelear la Copa Libertadores. Ya no es como antes, ahora tenés un año entero para disputarla. Podés reforzarte a mitad de año, como hacen los equipos brasileños. Siempre confío que podemos llegar hasta el final”.

El presidente de Boca también se refirió a la situación de Edinson Cavani: “Es un fuera de serie, lo queremos tener en la cancha y verlo festejar goles. Las molestias y los dolores llegan, está en una racha que no es positiva y está trabajando para estar con el equipo. Pero yo no soy el técnico. Antes no pasaba que te digan todo el tiempo que traigan un nueve. No tenemos que volvernos locos”.

Para graficar su respaldo, comparó a Cavani con un ídolo histórico: “Me acuerdo que Palermo se rompió la rodilla en 1999 y la Copa Libertadores del 2000 no la jugó. Sólo los 90 minutos con Palmeiras en Brasil y 10 minutos en el partido con River, en el que entró e hizo un golazo. Y no escuché que todo ese mes de enero se hablara de traer a un 9”, recordó.

Embed "Me acuerdo que Palermo se rompió la rodilla en el 1999 y la Libertadores del 2000 no la jugó. Yo no escuché que en enero había que traer sí o sí un nueve"#RiquelmeEnAzz pic.twitter.com/dNArtAg7zW — AZZ (@azzenstream) January 24, 2026

En cuanto a la continuidad del cuerpo técnico, Riquelme respaldó a Claudio Úbeda: “Era más fácil que traer a un nuevo entrenador cuando le pasó lo que le pasó a mi amigo (Miguel Ángel Russo)”. Sobre las críticas que recibió tras la elección de Russo, agregó: “Lo que he vivido el último tiempo, pensé que no iba a pasar. Hace poco que mi amigo nos dejó. Cuando decidimos que Miguel llegara al club estábamos convencidos que nos podía ayudar mucho. Durante ese tiempo tuve que escuchar barbaridades y cuando se fue decían que Riquelme era un santo. Hay cosas que tienen un límite y como decimos en Argentina, todo pasa. Extraño mucho a Miguel, lo he disfrutado mucho y lo tengo presente cada día”.

Riquelme habló de la situación de Sebastián Villa y su salida: “A Sebastián lo quiero mucho, han hablado mucho. En Boca se va el portero y preguntan qué pasó con Riquelme. Sebastián agarró un día, se fue a Colombia, volvió a los 40 días y tuvo que volver a entrenar para ponerse a la par de sus compañeros. A los pocos días decidió que ya no tenía más trabajo, esa es la verdad. Con Miguel hemos vivido cosas de Villa. Él se llevó muchas cosas a la tumba y yo me las voy a llevar tan bien. Me enseñaron en mi casa que hay que ser agradecido”.

Sebastian Villa - Boca Juniors - Libertadores.jpg Riquelme recordó su salida y destacó su agradecimiento hacia el jugador, pese a ciertas situaciones que asegura, no contar jamás.

Sobre su inicio en la presidencia, el dirigente recordó: “Cuando agarramos el club, nos lo entregaron con deudas, aunque digan que no. Después de la final de Madrid se vendió a Barrios, Benedetto, Balerdi y Nández. Tengo que escuchar a algunos sinvergüenzas que digan que no lo sabemos manejar. Después de dos años presentamos el superávit más alto de la historia”.

Y sobre su regreso al club y motivación personal, cerró: “Me tocó ver el partido de la final de Madrid con mis amigos, mi hijo Agustín se largó a llorar y me pidió volver al club. Yo quería volver al club y sabía que iba a volver. No voy en contra de nadie, no peleo con nadie, solamente amo a mi club y quiero que los hinchas estén contentos, que La Bombonera esté cada día más linda y que el equipo pueda ganar títulos”.

Además Boca avanza por Ángel Romero y confía en cerrar a su primer refuerzo

Estas declaraciones dejan en claro el deseo y el claro mensaje de Juan Román Riquelme hacía hinchas y jugadores del xeneize: Presión al plantel para mostrar una mejor cara y pelear todos los frentes. Ante esa presión, también respaldo a los jugadores y cuerpo técnico, alegando la posibilidad de llegada de algún que otro refuerzo para reforzar el equipo durante esta gran temporada que espera tener Boca Juniors, con la posibilidad y "obligación" según Román de ganar un título y darle alegrías a los hinchas.