Con sufrimiento, Francisco Cerúndolo avanzó a tercera ronda en Indian Wells

El encuentro, jugado en la cancha 5 del Indian Wells Tennis Garden, se extendió durante 2 horas y 29 minutos y tuvo momentos de tensión hasta el final. Cerúndolo, ubicado entre los veinte mejores del ranking ATP, llegaba al certamen tras un buen inicio de temporada y con la confianza que le dio su reciente título en el Argentina Open.

El primer set fue parejo, aunque el argentino logró marcar la diferencia en los momentos clave. Con un quiebre de servicio en el tramo decisivo de la manga, tomó ventaja y cerró el parcial por 6-4.

Dejó pasar una chance

En el segundo set, Cerúndolo parecía encaminar el partido. Logró romper el saque de su rival en el tercer game y, con esa ventaja, llegó a estar 5-4 y con su servicio para liquidar el encuentro. Sin embargo, una doble falta le costó el game y le dio vida al francés, que aprovechó el envión anímico para dar vuelta el parcial y quedarse con el set por 7-5.

El comienzo del tercer capítulo también favoreció al europeo, que encadenó varios games consecutivos y se adelantó rápidamente. Pero el argentino reaccionó a tiempo: recuperó el quiebre, volvió a meterse en partido y sostuvo la paridad hasta el final.

La definición llegó en el tie break, donde Cerúndolo mostró mayor solidez en los puntos decisivos y terminó imponiéndose para sellar su clasificación a la tercera ronda.

Gracias a su condición de preclasificado, el argentino había quedado libre en la primera ronda y fue el último de los representantes nacionales en debutar en el torneo.

En la próxima instancia tendrá un desafío exigente: enfrentará al británico Jack Draper, que en su presentación superó al español Roberto Bautista Agut por 3-6, 6-3 y 6-2.

Cerúndolo buscará seguir avanzando en uno de los torneos más importantes del circuito, donde el año pasado tuvo una destacada actuación al llegar hasta los cuartos de final.