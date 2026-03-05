La Selección Argentina sumó a Google como sponsor a meses del Mundial

El anuncio se realizó a través de las redes oficiales de la Asociación del Fútbol Argentino, donde se difundieron imágenes del nuevo equipamiento con varios campeones del mundo como protagonistas. Lionel Messi encabezó la campaña, acompañado por otros referentes del plantel que lucen la indumentaria con la nueva marca.

La presentación oficial de Google como sponsor de la Selección

Embed #Institucional Google anunció, junto a la Asociación del Fútbol Argentino, su incorporación como Main Sponsor Global de las Selecciones Nacionales de Fútbol.https://t.co/ZPfzeCMFSZ@Google @googleespanol pic.twitter.com/BwMOKovGlT — AFA (@afa) March 5, 2026

“Esta alianza estratégica une al campeón del mundo con la empresa líder global en innovación y representa un hito significativo que acerca al deporte con la tecnología, integrando los beneficios de la IA en la cultura del fútbol”, señalaron desde la AFA en el comunicado oficial que presentó el acuerdo.

Además, desde la entidad destacaron el impacto comercial de este tipo de convenios en el crecimiento internacional de la Selección. “Para la AFA, esta incorporación representa la consolidación de más de ocho años de expansión comercial ininterrumpida y reafirma el lugar que hoy ocupa la Selección Argentina como una plataforma de alcance mundial”, agregaron de la asociación.