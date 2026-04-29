Dura sanción para Esteban Andrada: 13 fechas de suspensión tras la brutal agresión

El arquero argentino fue castigado por el Comité de Disciplina luego de un violento episodio en el clásico entre Zaragoza y Huesca.

Esteban Andrada fue sancionado con 13 partidos de suspensión en La Liga de España, en una decisión que impacta de lleno en su presente en el Real Zaragoza. El castigo incluye una fecha por la expulsión y otras 12 por la agresión posterior a un rival, en un fallo del Comité de Disciplina que lo deja prácticamente fuera de lo que resta de la temporada.