Dura sanción para Esteban Andrada: 13 fechas de suspensión tras la brutal agresión

El arquero argentino fue castigado por el Comité de Disciplina luego de un violento episodio en el clásico entre Zaragoza y Huesca.
Esteban Andrada fue sancionado con 13 partidos de suspensión en La Liga de España, en una decisión que impacta de lleno en su presente en el Real Zaragoza. El castigo incluye una fecha por la expulsión y otras 12 por la agresión posterior a un rival, en un fallo del Comité de Disciplina que lo deja prácticamente fuera de lo que resta de la temporada.
La sanción fue considerada "ejemplar" puertas adentro del fútbol español y responde a la gravedad de lo ocurrido en el clásico ante el Huesca. Desde distintos sectores, incluso dirigentes como Javier Tebas, habían pedido una pena dura. Además, el propio club aragonés emitió disculpas públicas, mientras que el arquero también reconoció su error: “Estoy muy arrepentido, fue una reacción en caliente”.
El episodio que derivó en el castigo ocurrió en el cierre de un partido que venía tensionado. Andrada vio la segunda amarilla tras un empujón a Jorge Pulido, en medio de un contexto caliente por la pelea en la zona baja de la tabla. Hasta ahí, una expulsión más dentro de un partido friccionado.
Sin embargo, lo peor llegó inmediatamente después: fuera de sí, el arquero corrió hacia su rival y le lanzó una trompada directa al rostro, desatando un escándalo generalizado en el campo de juego. El golpe dejó secuelas visibles en Pulido, que terminó con el pómulo inflamado, mientras el árbitro consignó todo en su informe.
El impacto del hecho generó un fuerte repudio en España y aceleró la decisión disciplinaria. Más allá de sus disculpas públicas, Andrada quedó en el centro de la polémica, lo que ratificó la decisión del club de no extender su préstamo y deberá regresar a Monterrey una vez finalizada la temporada.
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