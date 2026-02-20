Estudiantes ganó en la emotiva despedida de Eduardo Domínguez y quedó como líder

El inicio, sin embargo, estuvo rodeado de tensión. El árbitro Andrés Merlos demoró el comienzo hasta que Juan Sebastián Verón se retirara del campo de juego, en una escena que prolongó la ansiedad de los hinchas. Cuando finalmente rodó la pelota, el trámite mostró desde el arranque un tono friccionado, con reiteradas faltas y una amarilla temprana para Leandro González Pírez que condicionó la última línea local.

Dentro de ese desarrollo cortado, Sarmiento fue el primero en inquietar. Santiago Salle avisó con un cabezazo que rozó el travesaño tras una pelota parada, mientras que Cristian Zabala probó con un zurdazo apenas desviado. Minutos después, Diego Churín ganó en el área y exigió bajo palos, confirmando el buen momento del Kiwi en la primera mitad.

Respuesta de Estudiantes

Estudiantes respondió a los 25 minutos con su oportunidad más clara de ese tramo: centro preciso de José Sosa y frentazo de Guido Carrillo, contenido sobre la línea por Jorge Burrai.

El equipo albirrojo intentaba hacerse dueño del ritmo, aunque sin lograr continuidad. A los 31, Alexis Castro capitalizó un error defensivo y sacó un remate desde afuera del área que se fue apenas junto al palo derecho, en lo que fue otro aviso serio del local.

La preocupación llegó de inmediato. José Sosa, eje futbolístico del equipo, sintió una molestia muscular y debió dejar la cancha. Tiago Palacios ingresó en su lugar a los 32 minutos, obligando a un rápido reacomodamiento táctico en un partido que ya mostraba signos de desgaste físico e interrupciones constantes.

El complemento arrancó con Sarmiento decidido a romper el cero. Salle volvió a convertirse en protagonista con un zurdazo potente que superó a Fernando Muslera y se estrelló contra el travesaño. Poco después, Carlos Villalba también exigió al arquero uruguayo, que respondió con seguridad para sostener el empate parcial en el momento más complejo del Pincha.

Se abrió el marcador en UNO

Pero cuando la visita parecía más cerca, Estudiantes encontró la diferencia. Fabricio Pérez desbordó por la banda y, tras un remate fortuito que descolocó a la defensa, la pelota quedó suelta en el área. Alexis Castro, atento y sin marca, definió con precisión para establecer el 1-0 y desatar el festejo en UNO, modificando por completo la inercia del juego.

Con la ventaja, el conjunto platense ganó confianza y fue en busca del segundo. Tomás Palacios tuvo el suyo de cabeza tras un córner de Joaquín Tobio Burgos, mientras que Tiago Palacios obligó a una buena intervención abajo. Carrillo, a los 67, sacó un derechazo potente que Burrai desvió al ángulo, y de ese tiro de esquina González Pírez conectó otro cabezazo que pasó cerca.

Sarmiento no se resignó. Junior Marabel estuvo a centímetros del empate con un frentazo apenas desviado, en un tramo de ida y vuelta donde ambos equipos encontraron espacios. En ese contexto, Estudiantes movió el banco y sumó a Edwuin Cetré, que ingresó para aportar frescura y velocidad en los contragolpes.

El cierre fue entrecortado, con múltiples interrupciones y un Sarmiento volcado al ataque. Sin embargo, el Pincha sostuvo la ventaja con orden y carácter, sellando un triunfo significativo tanto por el resultado como por el marco simbólico. En la despedida de Domínguez, Estudiantes no solo celebró ante su gente, sino que además alcanzó los 12 puntos y quedó, al menos de manera transitoria, como líder de la Zona A.

Síntesis del partido:

Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza, Leandro González Pirez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Alexis Castro; Fabricio Pérez, José Sosa, Joaquin Tobio Burgos; Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez.

Sarmiento: Javier Burrai; Juan Manuel Cabrera, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde, Lucas Suárez; Julián Contrera, Cristian Zabala, Carlos Villalba, Santiago Salle; Junior Marabel y Diego Churín. DT: Facundo Sava.

Goles en el segundo tiempo: 5m Alexis Castro (E).

Cambios en el primer tiempo: 32m Thiago Palacios por Sosa (E); 37m Yair Arismendi por Suárez (S).

Cambios en el segundo tiempo: 23m Mikel Amondarain por Tobio Burgos (E); Eros Mancuso por Meza (E); 24m Mauricio Martínez por Villalba (S); Jhon Rentería por Churin (S); 30m Brian Aguirre por Castro (E); 31m Edwuin Cetré por Pérez (E); 37m Jonatan Gómez por Zabala (S); 38m Brandon Márquez por Salle (S).

Estadio: Estudiantes.

Arbitro: Andrés Merlos.

VAR: Nahuel Viñas.