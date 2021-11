La medida está directamente relacionada con la jugada en la que en el minuto 33 del primer tiempo, el defensor argentino Nicolás Otamendi le pegó un codazo en el rostro al brasileño Rapinha, y que debió haber sido sancionada con tarjeta roja.

Habiendo asistencia del VAR, Cunha debió haber sido convocado para chequear la jugada en un monitor, pero el encargado del videoarbitraje, Eduardo Ostojich, consideró que en el golpe de Otamendi hubo "intensidad media" y que debía ser penado sólo "con tarjeta amarilla y no con expulsión". Por este motivo ambos jueces fueron suspendidos "por tiempo indeterminado".

Otamendi-codazo.mp4

Según en el comunicado de Conmebol, se trató de "errores graves y manifiestos en el ejercicio de sus funciones", ya que esa jugada hubiese significado que el seleccionado de Lionel Scaloni quedara con 10 jugadores durante 55 minutos, algo que quizás hubiera tenido una incidencia en el resultado.

"Golpea con su antebrazo en la cara a un adversario. El árbitro no observa la acción y el VAR chequea la acción con distintos ángulos y velocidades, y de acuerdo a las evidencias, debió llamar al árbitro a una revisión de campo por una potencial tarjeta roja", dice la misiva dada a conocer este miércoles.

Conmebol-Arg-Brasil.jpg

Por su parte, en la desgrabación del VAR, Ostojich no sólo le baja el tono al golpe -que le ocasionó un corte en la boca a Rapinha- sino que añade: "Andrés, se hizo el chequeo completo: uso del brazo indebido al límite. Es afuera del área", descartando que sea penal.

"¿Fue determinante en el resultado? No lo sé. ¿Fue un gran partido de los dos equipos? Lo fue. Pero el árbitro del VAR no puede trabajar de esa manera. Es inconcebible, y esa no es la palabra que quiero usar, pero la uso porque soy educado", había declarado anoche el entrenador de Brasil, Tité, en conferencia de prensa.