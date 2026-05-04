Manchester City empató con Everton: cómo está la pelea por la Premier League

Y, en tiempo de descuento, más precisamente a los 61 minutos, Doku volvió a hacer de las suyas: se perfiló y sacó un misil teledirigido para el 3 a 3 final. De esta manera, el City zafó de la tragedia, pero se complicó de todas maneras porque ahora no depende de sí mismo.

El Arsenal quedó líder con 76 puntos en 35 fechas, mientras que el City tiene 71 en 34 jornadas. El equipo de Arteta se consagrará campeón ganando sus últimos compromisos contra los descendidos West Ham y Burnley y el equipo de la parte baja de la tabla de Crystal Palace. O incluso ganando dos si el City pierde puntos en alguno de sus cuatro encuentros.

El resumen del empate de Manchester City con Everton