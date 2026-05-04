Manchester City empató con Everton: cómo está la pelea por la Premier League

El equipo de Pep Guardiola igualó 3 a 3 con el club azul y quedó a cinco puntos con un partido menos del Arsenal, que ahora vuelve a depender de sí mismo en el tramo final del certamen.
Manchester City empató 3 a 3 con Everton en condición de visitante y quedó a cinco puntos con un partido menos del Arsenal, que ahora volvió a depender de sí mismo en el tramo final de la Premier League. Sí, el equipo comandado por Pep Guardiola se alejó del título local al perder estos dos puntos con el club azul.
El City comenzó ganando con un golazo de Doku a los 43 minutos de juego: recibió en el borde del área chica, se acomodó el balón para el medio y sacó una bomba inatajable. De esta manera, los Citizens se fueron 1 a 0 arriba del marcador al entretiempo golpeando en un momento justo.
Sin embargo, Everton le dio vuelta el partido con una ráfaga de dos goles en cinco minutos en el complemento: Thierno Barry (23') puso el 1 a 1 en el marcador tras un insólito corto pase atrás de Marc Guehi y Jake O'Brien (28') anotó el 2 a 1 con un cabezazo en un envío cerrado desde un córner desde la derecha.
Y, a los 36 minutos, Barry firmó su doblete y anotó el 3 a 1 después de un lateral directo al ataque aprovechando que el visitante estaba tirado en ataque y con poca gente para defender en su campo. Pero, desde el saque del medio, el visitante descontó con un pase profundo para Haaland y definición por encima del arquero del noruego.
Y, en tiempo de descuento, más precisamente a los 61 minutos, Doku volvió a hacer de las suyas: se perfiló y sacó un misil teledirigido para el 3 a 3 final. De esta manera, el City zafó de la tragedia, pero se complicó de todas maneras porque ahora no depende de sí mismo.
El Arsenal quedó líder con 76 puntos en 35 fechas, mientras que el City tiene 71 en 34 jornadas. El equipo de Arteta se consagrará campeón ganando sus últimos compromisos contra los descendidos West Ham y Burnley y el equipo de la parte baja de la tabla de Crystal Palace. O incluso ganando dos si el City pierde puntos en alguno de sus cuatro encuentros.
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