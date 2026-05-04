Con Boca como protagonista, martes de acción argentina en Libertadores y Sudamericana

El equipo de Claudio Úbeda visitará desde las 21 a Barcelona de Ecuador, equipo que goleó 3 a 0 en La Bombonera. "Le tendríamos que ganar", se animó a decir el entrenador, metiendo presión a sus futbolistas, sabiendo la necesidad de sumar de a tres en un Grupo D que se emparejó y lo tiene como puntero con 6 puntos junto a Cruzeiro y Universidad Católica. El encuentro por la Copa Libertadores será dirigido por Carlos Betancur y televisado por Telefé y Fox Sports.