Con Boca como protagonista, martes de acción argentina en Libertadores y Sudamericana

El Xeneize visitará desde las 21 a Barcelona de Ecuador en un duelo clave para acomodarse en su grupo. Además, juegan San Lorenzo, Rosario Central, Lanús y Riestra por las copas.
Con Boca como mayor protagonista, este martes habrá mucha acción argentina por la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana con San Lorenzo, Rosario Central, Lanús y Riestra saliendo al campo de juego. Los combinados de nuestro país buscarán acomodarse en sus respectivos grupos coperos.
El equipo de Claudio Úbeda visitará desde las 21 a Barcelona de Ecuador, equipo que goleó 3 a 0 en La Bombonera. "Le tendríamos que ganar", se animó a decir el entrenador, metiendo presión a sus futbolistas, sabiendo la necesidad de sumar de a tres en un Grupo D que se emparejó y lo tiene como puntero con 6 puntos junto a Cruzeiro y Universidad Católica. El encuentro por la Copa Libertadores será dirigido por Carlos Betancur y televisado por Telefé y Fox Sports.
Por otro lado, San Lorenzo, líder del Grupo D de la Sudamericana con cinco puntos con Cuenca (4), Recoleta (3) y Santos (2) siguiendo de cerca, visitará desde las 23 a Cuenca en un duelo directo por el liderazgo. José Cabero buscará impartir justicia en el cotejo copero que se podrá ver por ESPN.
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