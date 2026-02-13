Franco Colapinto cerró la primera semana de test en Baréin: cómo le fue y las sensaciones en Alpine

Sobre el final de la jornada, cuando restaba una hora de actividad, salió con gomas rojas nuevas y marcó 1:36.470 en su vuelta 125 para ubicarse noveno en los tiempos del día, detrás de Esteban Ocon (1:36.260) y por delante de Liam Lawson (1:36.808). El mejor tiempo absoluto de la semana fue para Andrea Kimi Antonelli con 1:33.669, mientras que su compañero en Mercedes, George Russell, había registrado 1:33.918 en el primer turno.

Más allá de los cronos, en esta etapa los equipos priorizan cumplir los programas pautados y los tiempos no son representativos del rendimiento real. Como referencia, en la clasificación del 2025 en Baréin, tuvo como mejor tiempo de vuelta el 1:29.841 de Oscar Piastri.

Tabla F1 Resultados del tercer y último tramo en Baréin

La actividad continuará la próxima semana en el mismo circuito: del miércoles 18 al viernes 20 de febrero se desarrollará la segunda tanda de pretemporada, antes del inicio oficial del campeonato con el Gran Premio de Australia el 8 de marzo.

El segundo turno de las prácticas de Franco Colapinto

En el segundo turno, el argentino continuó acumulando kilómetros y consiguió su mejor registro de la semana. En su vuelta 132 del día, giró en 1:35.806, estableciendo no solo su tiempo más destacado en estos tres días de ensayos, sino también el más competitivo del equipo hasta el momento. Con esa marca quedó a apenas 0.053 del séptimo mejor tiempo de la jornada, que fue el 1:35.753 de Esteban Ocon (Haas).

Más allá del cronómetro, es importante remarcar que en esta etapa de pretemporada los equipos priorizan cumplir con los programas técnicos pautados, utilizando distintas cargas de combustible y configuraciones aerodinámicas. Por eso, los tiempos están lejos de ser plenamente representativos. Como referencia, la clasificación de 2025 en Baréin tuvo como mejor vuelta el 1:29.841 de Oscar Piastri, una diferencia considerable respecto a los registros actuales.

franco colapinto Colapinto completó una primer jornada intensa en Baréin con más de 60 vueltas. Ahora gira en el segundo turno.

¿Qué paso en el primer turno?

Previamente, en la primera tanda, Colapinto había completado 66 vueltas y marcado un mejor tiempo de 1:36.874, mejorando ampliamente lo realizado el miércoles, cuando había finalizado último entre los 18 pilotos que salieron a pista. Ese registro lo ubicó sexto de manera extraoficial, en una sesión centrada principalmente en la recopilación de datos más que en la búsqueda de vueltas rápidas.

El mejor tiempo de ese turno fue para George Russell (Mercedes) con 1:33.918. Lo escoltaron Lewis Hamilton (Ferrari) y Max Verstappen (Red Bull Racing). El top 5 lo completaron Oliver Bearman (Haas) y Oscar Piastri (McLaren). Por detrás del argentino se ubicaron Carlos Sainz Jr. (Williams), Liam Lawson (Racing Bulls), Gabriel Bortoleto (Audi), Lance Stroll (Aston Martin) y Valtteri Bottas (Cadillac).

Durante esta última jornada en Baréin, Colapinto afrontó un doble turno: la primera tanda comenzó a las 4 de la madrugada (hora argentina) y se extendió hasta las 8, mientras que la sesión nocturna se desarrolló desde las 9 con horario de finalización a las 13 de Argentina, siempre con el argentino al mando del monoplaza. A diferencia de otras escuderías que rotaron pilotos, Alpine decidió darle continuidad al bonaerense para avanzar con tandas largas y simulaciones.

En esta fase final de pruebas, el objetivo ya no es únicamente comprobar la fiabilidad del auto, sino empezar a entender su rendimiento real en condiciones más cercanas a las de un Gran Premio. Para el equipo francés, la acumulación de kilómetros y datos técnicos en Bahréin resulta clave de cara al inicio del calendario.