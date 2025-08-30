Damián Ayude habló tras el empate entre San Lorenzo y Huracán: "Noté muy apenados a los chicos"

“A los chicos los noté muy apenados, estaban apenados. Pero cada vez van más adelante, tienen mucho corazón. Ojalá que sigan mereciendo triunfos”, expresó el técnico en la conferencia de prensa. El Ciclón defraudó en su gente porque tenía un inmejorable escenario para ganar y no solo empató si no que casi lo pierde sobre el final.

“A nosotros -admitió el DT- me parece que nos faltó mover más rápido la pelota de lado a lado para que se cerraran Bisanz y Cabral, y tratar de hacer dos contra uno por afuera”, comentó Ayude, quien luego puso énfasis en que “queríamos ganar y crear situaciones de mucho más peligro”.

Y destacó: “Con lo que tenemos los chicos siempre van para adelante, incluso con algo de desorden. Para mi gusto, eso es lo que tenemos que mejorar. Pero es propio del que generaba nuestra gente que generaba el deseo de ganar”.

Por último, el entrenador expresó que “nos hubiera gustado que el árbitro diera algunos minutos más de descuento porque teníamos mucho deseo de ganarlo” aunque no puede ser excusa porque tuvieron muchísimo tiempo con un hombre más en su casa y con su gente.

San Lorenzo volverá a jugar el viernes 12 de septiembre frente a Racing, en el Cilindro de Avellaneda. “Racing tiene un plantel plagado de figuras, pero nosotros vamos a tratar de hacer un buen papel. Queremos seguir entre los clasificados”, aseguró sobre el rival.