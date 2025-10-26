Dominio total de Lando Norris en México y Colapinto cerró 16°

Detrás suyo, Charles Leclerc (Ferrari) y Max Verstappen (Red Bull) completaron el podio, en una competencia que tuvo múltiples alternativas en la pelea por los puntos y una buena actuación del argentino Franco Colapinto, que finalizó en el 16° lugar con su Alpine.

Desde el inicio, Norris mostró un ritmo demoledor. Aprovechó un exceso de Verstappen en la primera curva -cuando el neerlandés se pasó de largo- y rápidamente tomó el control de la carrera tras superar a Leclerc. Lewis Hamilton se ubicó tercero en los primeros giros, mientras Verstappen intentaba recuperarse del error inicial.

En el pelotón, Colapinto vivió una largada complicada: un toque con Lance Stroll lo obligó a hacer un leve trompo que lo retrasó en el clasificador, aunque pudo continuar sin daños y evitar la entrada temprana a boxes. Liam Lawson, en cambio, no tuvo la misma suerte y debió detenerse tras un despiste.

Mientras adelante Norris se escapaba con comodidad, la lucha se concentraba entre Verstappen, Hamilton y Oliver Bearman, el joven británico de Ferrari que recibió una sanción de diez segundos por cortar camino en su disputa con el tricampeón mundial. Esa penalización no le impidió mantenerse en el top cinco durante buena parte de la carrera.

Estrategia de Franco Colapinto

Colapinto apostó a una estrategia larga con neumáticos duros, lo que le permitió ganar posiciones a medida que otros pilotos cumplían sus paradas. Llegó a ubicarse 17° tras los abandonos de Nico Hülkenberg y los ingresos a boxes de Stroll y Gasly. El argentino estiró su primer stint y mostró solidez para mantenerse en ritmo, antes de detenerse en la vuelta 50 para colocar el compuesto blando y encarar el tramo final.

En los giros decisivos, Verstappen se lanzó sobre Leclerc en busca del segundo lugar, mientras que Oscar Piastri -hasta entonces líder del campeonato- escaló hasta la quinta posición tras superar a George Russell. En la zona media, Colapinto aprovechó el buen rendimiento de los neumáticos blandos y recortó distancia con Pierre Gasly, aunque una bandera azul en las últimas vueltas lo obligó a ceder y conservar el 16° puesto.

La carrera se neutralizó brevemente con un Virtual Safety Car por el abandono de Carlos Sainz, pero nada alteró la contundencia de Norris. El británico cruzó la meta con amplia ventaja y consolidó una victoria clave en su pelea por el título, desplazando a Piastri del primer lugar del campeonato.

El top diez lo completaron Bearman, Piastri, Antonelli, Russell, Hamilton, Esteban Ocon y Gabriel Bortoleto. Para Franco Colapinto, la cita mexicana significó otro paso firme en su primera temporada completa en la Fórmula 1, mostrando consistencia y capacidad de adaptación en un circuito exigente.

La próxima fecha será el Gran Premio de Brasil, el 9 de noviembre en el legendario circuito de Interlagos, donde la lucha por el campeonato promete sumar un nuevo capítulo intenso entre Norris, Piastri, Leclerc y Verstappen.