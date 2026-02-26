De la B a la gloria: Bárbara Abot habla de su revolución en el futsal femenino de All Boys

Barbi, quien es docente en terciarios y formadora de entrenadores de futsal, llegó a mediados de 2021 a All Boys, con el equipo prácticamente descendido a Segunda División. "La disciplina no era reconocida y estaba mirada de reojo. No había un proyecto y por eso perdió la categoría", recordó su arribo al club de Floresta.

"Desde el primer momento que asumí mi único objetivo fue tratar de cambiar la disciplina, generar cambios en el futsal femenino, tratar que sea reconocido dentro de All Boys y pensé que para eso necesitábamos armar un equipo competitivo", continuó la oriunda de Azul, ciudad donde nació Franco Mastantuono.

Bajo su ambicioso plan, All Boys salió campeón de la B y volvió a la A, le ganó finales a San Lorenzo, Racing y Ferro, tres equipos que siempre han competido en la disciplina y llegó a la final de la Copa Libertadores. Sin embargo, más allá de los títulos, el mayor orgullo de la entrenadora es que el futsal del club empezó a ser seguido por los hinchas, a ser un lugar atractivo para las chicas que quieren jugar el deporte y el legado que dejará su proceso en la institución.

"Demostramos que con ganas y trabajo cualquier cosa se puede lograr. No somos un club que tenga cancha propia (alquilan y hacen de local en América del Sud), que tenga el mayor presupuesto pero sí uno se rodea de jugadoras e integrantes de cuerpo técnico comprometidos y con una misma visión se puede generar ruido... Sola no se puede, todos tenemos que pensar igual y actuar con profesionalismo", aseguró.

All Boys juega bien y lindo al futsal con diversidad de virtudes: logra tener posesiones largas (en una cancha de 40 metros de largo y 20 de ancho, diminuta comparada al fútbol), genera muchas ocasiones de gol y nunca faltan las paredes. Además, tiene una gran intensidad y demuestra muchas ganas y hambre de ganar en cada partido.

"Busco construir un lenguaje común dentro de la cancha y que las jugadoras entiendan el juego: cómo salir de presión, cómo atacar una defensa baja en tres cuartos, defender una inferioridad numérica o manejar el arquero jugador. Busco formar jugadoras inteligentes con autonomía para decidir y que siempre quieran tener la pelota", contó.

"El trabajo interdisciplinario es una de las claves de este proyecto: tengo un cuerpo técnico muy grande y profesional, que incluye asistente técnico, preparador físico, entrenador de arqueras, scouting, kinesiólogo y psicóloga", reveló y a continuación destacó la importancia que le da al aspecto mental.

"Tener un psicólogo es clave para construir un equipo, no podes centrarte solamente en el juego en la cancha. Hay que prestar atención a la cohesión grupal y que todos entiendan sus roles y funciones y los psicólogos tienen estrategias muy efectivas para esos temas", remarcó.

"Somos seres emocionales, las mujeres más y necesitamos ese apoyo. Hay que liderar emociones, egos y frustraciones. Un equipo de trabajo necesita buena comunicación y hay que trabajarla. Yo, más allá de planificar entrenamientos y hacer cambios en los partidos, me fijo en que a las jugadoras no les falte nada y reconocer si están bien para entrenar porque no vivimos de esto y muchas cosas nos atraviesan. Si uno no está bien, no puede aprender".

Barbi lleva el rol de entrenadora en la sangre: su padre fue su primer técnico en su infancia. "Yo arranqué a jugar a la pelota a los cinco años en una escuelita de Azul donde mi papá era el entrenador. Obvio jugaba con chicos y durante toda mi infancia y adolescencia no pude competir en torneos porque no había mujeres jugando al fútbol en Azul". A los 17 años se vino a Capital Federal y empezó a jugar futsal.

"No me sentí discriminada en mis inicios con la pelota, pero sí sufrí discriminación y sentí la mirada rara de la sociedad, de padres y dirigentes, en mi rol actual: ven raro, al día de hoy, que una mujer sea entrenadora", confesó Barbi, quien es Licenciada en Alto Rendimiento Deportivo y más allá de sus logros aprovecha sus ratos libres para seguir formándose en pedagogía y liderazgo, entre otros temas, para ser cada día mejor docente y entrenadora.

Con Marcelo Bielsa como referente en el fútbol, a Barbi le importan las maneras de cómo se gana: "Me pongo más contenta cuando el gol viene de un accionar entrenado que de carambola, más allá que a veces necesito que entre de carambola. Siempre quiero ver a mi equipo con una idea de juego y que juegue lindo y hoy todos te pueden describir cómo juega All Boys".

Más allá de admirar al "Loco", la entrenadora ha dejado de consumir fútbol después de verlo mucho y se ha centrado en mirar mucho más su deporte: "Ojalá tuviera un 1% de los recursos que tienen los equipos de fútbol". De hecho, mientras en el fútbol abundan los premios, en el futsal femenino no lo hay ni para los campeones.

"¿Poder vivir del futsal? Noo, es un deporte totalmente amateur en la rama femenina y por eso es difícil sostener un proyecto a largo plazo (llevan cinco años), donde todos invertimos más de los que nos da la disciplina. Jugamos un torneo en el que no hay premios, solamente el deseo de ser el mejor. Uno gana algo de algún sponsor y que el club decida invertir un poco más en la disciplina. Por eso, valoro al grupo que me rodea", comentó sobre el tema económico.

Por otro lado, Barbi, quien muchos la posicionan como futura entrenadora de la Selección Argentina, fue clara sobre esa posibilidad: "No soy de decir que tengo un sueño. Me planteo objetivos a corto y mediano plazo para seguir creciendo como profesional y no es mi anhelo entrenar una Selección: me gusta mucho el día a día, estar en el club y el deporte tiene mucho desde el rol social para hacer".

All Boys no gana dinero con el futsal femenino pero sus hinchas sienten orgullo y respeto como pocas veces sintieron en su historia: tienen un equipo que siempre los representa de una manera increíble, con un gran juego, compitiendo todo lo que juega, venciendo a los grandes y levantando títulos. Un equipo que ya tiene en la mira la Supercopa 2026, porque todavía tiene tinta para seguir escribiendo páginas doradas.