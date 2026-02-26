En la despedida de Gallardo, River recibe a Banfield en el Monumental por la séptima fecha del Torneo Apertura

El conjunto de Núñez llega golpeado en el certamen local. Si bien avanzó en la Copa Argentina tras superar con lo justo a Ciudad de Bolívar, en el Torneo Apertura acumula tres derrotas consecutivas, ante Tigre, Argentinos Juniors y Vélez, que lo relegaron al undécimo puesto con siete puntos y precipitaron la salida del Muñeco. La cita ante Banfield será su último partido al frente del equipo, en un contexto deportivo adverso, pero con un fuerte respaldo emocional de los hinchas.

En paralelo a la despedida, la dirigencia ya trabaja en el sucesor. River tiene acuerdo de palabra con Eduardo Coudet para asumir como nuevo entrenador. El entendimiento con el entorno del actual DT del Alavés contempla los términos contractuales y el proyecto deportivo, y en el club son optimistas respecto a que pueda concretarse en los próximos días. El único punto pendiente es destrabar su salida del fútbol español para que el exvolante, surgido en el Millonario, inicie formalmente su ciclo en Núñez.

Del otro lado estará el Taladro, que arriba con mejores sensaciones. El equipo dirigido por Pedro Troglio viene de golear 3-0 a Newell’s y cortó una racha de dos caídas consecutivas. Con siete unidades, se ubica noveno en la Zona B y a solo un punto de la zona de playoffs, por lo que buscará aprovechar el momento de transición que atraviesa el local.

Además de lo futbolístico, la noche en el Monumental tendrá un fuerte componente simbólico: será el cierre del segundo ciclo de Gallardo en River, en un estadio que promete un marco especial para despedir a uno de los entrenadores más influyentes en la historia reciente del club.

Cómo llega River

River arrastra un presente irregular en el Torneo Apertura, con tres derrotas consecutivas ante Tigre, Argentinos Juniors y Vélez, resultados que lo relegaron en la tabla y precipitaron la salida de Marcelo Gallardo. No obstante, el equipo logró avanzar en la Copa Argentina tras superar con lo justo a Ciudad de Bolívar, un triunfo que le dio algo de oxígeno en medio del contexto adverso.

Captura de pantalla 2026-02-26 093006 El Millonario buscará cortar la racha de tres derrotas consecutivas (la última, ante Vélez con gol de Manuel Lanzini) y despedir al Muñeco con una victoria ante su gente.

Cómo llega Banfield

Banfield, en cambio, llega con mejores sensaciones. Después de dos caídas en fila, el conjunto dirigido por Pedro Troglio reaccionó con una contundente victoria 3-0 frente a Newell’s, resultado que lo acomodó en la Zona B y lo dejó a solo un punto de los puestos de playoffs. La propuesta de Troglio apuesta al orden defensivo y la intensidad en la mitad de la cancha, con transiciones rápidas para lastimar.

Captura de pantalla 2026-02-26 092904 El Taladro llega en alza tras golear a Newell’s y quiere meterse en zona de playoffs con un triunfo en Núñez.

Posibles formaciones

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz o Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Santiago Lencina o Ian Subiabre, Sebastián Driussi y Facundo Colidio o Joaquín Freitas.

DT: Marcelo Gallardo.

Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López, Danilo Arboleda, Nicolás Meriano, Ignacio Abraham; Ignacio Pais, Lautaro Villegas, Lautaro Gómez, Lisandro Piñeiro; Mauro Méndez y Tiziano Perrota.

DT: Pedro Troglio.

Con realidades distintas pero la misma necesidad de sumar, River y Banfield protagonizarán un cruce atravesado por la urgencia deportiva y la carga emotiva que implicará el último capítulo de Gallardo en el banco del Monumental.