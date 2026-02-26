Torneo Apertura 2026: Racing recibe a uno de los líderes, Independiente Rivadavia, por la séptima fecha

La “Academia” intentará confirmar su levantada luego de un inicio con tres derrotas consecutivas. El equipo conducido por Gustavo Costas logró recomponerse con triunfos ante Argentinos Juniors y Banfield, y en la última fecha igualó 0-0 frente a Boca en La Bombonera, en un partido cerrado en el que generó las situaciones más claras sobre el final.

Ahora, ante uno de los punteros, buscará dar un paso firme para meterse en zona de clasificación a los playoffs.

Cómo llega Racing

De las tres derrotas consecutivas a rozar una seguidilla de tres triunfos. Ese es el recorrido reciente de la Academia, que dejó atrás un inicio preocupante en el Torneo Apertura y recuperó identidad a partir del regreso a las bases futbolísticas que pregona su entrenador, Gustavo Costas: intensidad, presión alta y amplitud por las bandas.

BV-2026-13 La Academia igualó 0-0 ante Boca en La Bombonera y dejó mejores sensaciones futbolísticas que resultado en la última fecha.

El empate sin goles ante Boca en La Bombonera dejó sensaciones encontradas. Si bien el equipo mostró orden y generó las situaciones más claras en el tramo final, la falta de contundencia impidió coronar la mejoría con una victoria que hubiese sido un golpe de efecto.

En el plano defensivo, un nuevo desgarro de Marcos Rojo obliga a Costas a reconfigurar la última línea en la previa de un desafío mayor: contener la ofensiva mendocina, que tiene como principal referencia a Sebastián Villa, extremo determinante en el uno contra uno y pieza clave en las transiciones rápidas.

Si Racing logra imponerse ante la Lepra alcanzará los 10 puntos y se meterá en zona de clasificación a los playoffs en la Zona B, objetivo inmediato tras el irregular comienzo.

Cómo llega Independiente Rivadavia

El presente del Azul del Parque es diametralmente opuesto. Líder de la Zona B y también de la tabla anual, el conjunto dirigido por Alfredo Berti atraviesa un momento de consolidación competitiva y confianza colectiva.

independiente-independiente-r-543811-183436 Independiente Rivadavia viene de imponerse 3-2 ante Independiente de Avellaneda y se consolidó como uno de los líderes de la Zona B.

La remontada 3-2 frente a su homónimo de Avellaneda significó un punto de inflexión: volvió a la victoria tras la única derrota sufrida en el certamen, ante Belgrano en Córdoba, y reafirmó su carácter en partidos de alta exigencia.

Con la Copa Libertadores en el horizonte y la posibilidad de ganar por primera vez en su historia en el Cilindro de Avellaneda, en Mendoza el sueño dejó de ser una ilusión lejana para transformarse en un objetivo tangible.

Si Independiente Rivadavia consigue los tres puntos llegará a 18 unidades, sostendrá el liderazgo de la Zona B y continuará como el mejor equipo del año en la tabla anual 2026.

Posibles formaciones

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Franco Pardo, Marco Di Césare, Gabriel Rojas; Baltasar Rodríguez, Santiago Sosa, Matko Miljevic; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny o Adrián Fernández.

DT: Gustavo Costas.

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer; Alejo Osella, Gonzalo Ríos, José Florentín, Juan Manuel Elordi; Sebastián Villa, Fabrizio Sartori y Matías Fernández.

DT: Alfredo Berti.