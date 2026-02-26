Torneo Apertura 2026: Estudiantes de Río Cuarto recibe a Huracán por la séptima fecha

El Globo intentará sumar su primera victoria como visitante ante un Estudiantes de Río Cuarto urgido de puntos en su regreso a Primera División.
Estudiantes de Río Cuarto y Huracán se enfrentarán este jueves desde las 19:30 en el Estadio Antonio Candini, por la séptima fecha del Torneo Apertura 2026. El Globo intentará sumar su primera victoria fuera del Tomás Adolfo Ducó ante un León del Imperio que aún no logra hacer pie en su regreso a la máxima categoría.
El salto a Primera División expuso rápidamente las dificultades de Estudiantes. El conjunto riocuartense suma apenas un punto y un gol a favor, ambos fuera de casa, y viene de caer 2-0 ante San Lorenzo, resultado que profundizó su delicado presente. Las lesiones ligamentarias, el bajo rendimiento colectivo y los cuestionamientos públicos de la dirigencia generaron un clima tenso en el Celeste, que mira de reojo la tabla de los promedios.
Huracán, en cambio, llega con sensaciones mixtas. La victoria en el clásico frente a San Lorenzo renovó el crédito del equipo de Diego Martínez, aunque las dudas futbolísticas persisten. La igualdad sin goles ante Deportivo Riestra volvió a evidenciar la dificultad del Globo para imponerse fuera de Parque Patricios. Sin triunfos como visitante en el certamen, el desafío en Córdoba es sostener el envión anímico y mejorar la producción ofensiva.
Estudiantes (RC): Agustín Lastra; Tomás Olmos, Gonzalo Maffini, Juan Antonini, Matías Valenti, Tobías Ostchega; Francisco Romero, Siro Rosané, Tomás González; Javier Ferreira y Martín Garnerone.
DT: Iván Delfino.
Huracán: Hernán Galíndez; Hugo Nervo, Fabio Pereyra, Lucas Carrizo, Leandro Lescano; Emmanuel Ojeda, Facundo Waller, Leonardo Gil, Alejandro Martínez; Oscar Cortés y Jordy Caicedo.
DT: Diego Martínez.
comentar