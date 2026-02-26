Torneo Apertura 2026: Estudiantes de Río Cuarto recibe a Huracán por la séptima fecha

Cómo llegan Estudiantes de Río Cuarto y Huracán

El salto a Primera División expuso rápidamente las dificultades de Estudiantes. El conjunto riocuartense suma apenas un punto y un gol a favor, ambos fuera de casa, y viene de caer 2-0 ante San Lorenzo, resultado que profundizó su delicado presente. Las lesiones ligamentarias, el bajo rendimiento colectivo y los cuestionamientos públicos de la dirigencia generaron un clima tenso en el Celeste, que mira de reojo la tabla de los promedios.

san-lorenzo-y-estudiantes-de-rio-cuarto El León del Imperio apenas sumó un punto desde su regreso a Primera y busca su primera victoria ante su gente. Viene de perder ante San Lorenzo por 2-0.

Huracán, en cambio, llega con sensaciones mixtas. La victoria en el clásico frente a San Lorenzo renovó el crédito del equipo de Diego Martínez, aunque las dudas futbolísticas persisten. La igualdad sin goles ante Deportivo Riestra volvió a evidenciar la dificultad del Globo para imponerse fuera de Parque Patricios. Sin triunfos como visitante en el certamen, el desafío en Córdoba es sostener el envión anímico y mejorar la producción ofensiva.

huracan-y-riestra-se-miden-por-los-octavos-de-final-del-torneo-apertura-2025-foto-fotobaires-E6IRZUFS6FGKRPUKO4LH4TZSYA El Globo llega entonado tras ganar el clásico y el empate ante Riestra, pero aún no logró imponerse como visitante en el Apertura.

Probables formaciones

Estudiantes (RC): Agustín Lastra; Tomás Olmos, Gonzalo Maffini, Juan Antonini, Matías Valenti, Tobías Ostchega; Francisco Romero, Siro Rosané, Tomás González; Javier Ferreira y Martín Garnerone.

DT: Iván Delfino.

Huracán: Hernán Galíndez; Hugo Nervo, Fabio Pereyra, Lucas Carrizo, Leandro Lescano; Emmanuel Ojeda, Facundo Waller, Leonardo Gil, Alejandro Martínez; Oscar Cortés y Jordy Caicedo.

DT: Diego Martínez.