Argentinos Juniors quedó eliminado de la Copa Libertadores: no pudo llegar a fase de grupos

Tras ganarle 1 a 0 a Barcelona de Ecuador de visitante en la ida, el Bicho cayó por el mismo resultado en la vuelta en La Paternal, fue derrotado en los penales y se despidió del certamen.

Argentinos Juniors no pudo llegar a la fase de grupos de la Copa Libertadores: Barcelona de Ecuador lo eliminó en la Fase 3 del certamen continental. Tras ganar 1 a 0 de visitante en la ida, el Bicho cayó por el mismo resultado en la vuelta en La Paternal, fue derrotado en los penales y le puso fin a su sueño copero.

El equipo de Nicolás Diez había comenzado muy bien anotando un gol a los 14 minutos de juego a través de Nicolás Oroz, pero desde el VAR anularon el tanto de manera correcta por una mano de Emiliano Viveros en la jugada. Y, sobre el cierre, Alan Lezcano condujo a un local protagonista.

En el inicio del complemento, Hernán López Muñoz, héroe en la victoria 1 a 0 frente a River, probó desde lejos y José David Contreras despejó hacia el costado. El local estaba más cerca del gol, pero los goles que no se hacen en un arco suceden en el otro: Barcelona de Ecuador golpeó a los 20' de la segunda etapa.

Jhonny Quiñónez, de primera, colocó de gran manera el balón contra un palo de Brayan Cortés y desató la locura del público visitante y la preocupación del local. Con este tanto, el equipo ecuatoriano igualó la serie y como se mantuvo este resultado el clasificado se definió en la tanda de penales.

Barcelona de Ecuador se impuso 5 a 4 desde los doce pasos y avanzó a la Fase 2 de la Copa Libertadores. Iván Morales, Román Riquelme y Erik Godoy fallaron para el club argentino, mientras que Tomás Martínez y Alex Rangel erraron para el visitante que volverá victorioso hacía su país.

El Argentinos Juniors de Nicolás Diez, que juega bien al fútbol y tiene mucha intensidad, volvió a no tener su merecido, a quedarse con ganas de llegar más lejos en una competición. Ahora, el Bicho deberá cambiar el chip y enfocarse en las competencias nacionales.

