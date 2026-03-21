Defensa y Justicia superó a Unión con uno menos y se afianza como invicto

Lejos de replegarse por completo, Defensa apostó a resistir y golpear en el momento justo. A los 70 minutos, tras un tiro libre ejecutado por Aaron Molinas, la pelota quedó en el área y Lucas Souto apareció para definir y abrir el marcador.

El golpe descolocó a Unión, que fue en busca del empate pero dejó espacios en defensa. Así, a los 79 minutos, Juan Manuel Gutiérrez recuperó la pelota en campo propio, emprendió una gran corrida y definió con precisión ante Mansilla para sellar el 2-0.

El Tatengue llegó a descontar a través de Estigarribia, pero el gol fue anulado por el VAR, lo que terminó de sellar la suerte del partido.

Con este resultado, Defensa y Justicia alcanzó los 19 puntos y se ubicó en los primeros puestos de la Zona A, manteniéndose como el único equipo invicto tras la caída de Vélez en esta fecha. Unión, en tanto, cortó una racha positiva y quedó con 16 unidades.