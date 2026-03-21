Defensa y Justicia superó a Unión con uno menos y se afianza como invicto

El Halcón venció 2-0 a Unión en Florencio Varela pese a jugar más de un tiempo con diez. Con este triunfo, se mantiene sin derrotas y se mete en la pelea de la Zona A.
Defensa y Justicia logró un triunfo de carácter en el Torneo Apertura. En Florencio Varela, venció 2-0 a Unión de Santa Fe en un partido condicionado por la expulsión temprana de Rubén Botta y se consolidó como uno de los protagonistas del campeonato.
El equipo dirigido por Mariano Soso debió afrontar más de un tiempo con diez jugadores tras la roja directa al volante, quien agredió a Mauro Pittón en una acción que cambió el desarrollo del encuentro. A esa situación se sumó la salida del propio técnico, expulsado poco después, lo que dejó al local sin conducción en el banco.
Hasta ese momento, el partido había sido parejo. Defensa intentaba asumir el protagonismo, aunque sin demasiado peso en los metros finales, mientras que Unión, conducido por Leonardo Madelón, se mostraba ordenado y expectante.
Con un jugador más, el conjunto santafesino tomó la iniciativa en el complemento y generó varias situaciones, pero se encontró con la falta de precisión y con una sólida actuación del arquero Fiermarín, clave para sostener el cero en su arco.
Lejos de replegarse por completo, Defensa apostó a resistir y golpear en el momento justo. A los 70 minutos, tras un tiro libre ejecutado por Aaron Molinas, la pelota quedó en el área y Lucas Souto apareció para definir y abrir el marcador.
El golpe descolocó a Unión, que fue en busca del empate pero dejó espacios en defensa. Así, a los 79 minutos, Juan Manuel Gutiérrez recuperó la pelota en campo propio, emprendió una gran corrida y definió con precisión ante Mansilla para sellar el 2-0.
El Tatengue llegó a descontar a través de Estigarribia, pero el gol fue anulado por el VAR, lo que terminó de sellar la suerte del partido.
Con este resultado, Defensa y Justicia alcanzó los 19 puntos y se ubicó en los primeros puestos de la Zona A, manteniéndose como el único equipo invicto tras la caída de Vélez en esta fecha. Unión, en tanto, cortó una racha positiva y quedó con 16 unidades.
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