Confirmado: River y San Lorenzo se enfrentarán por los octavos del Torneo Apertura

El Millonario, segundo de la Zona B, recibirá al Ciclón, séptimo de la Zona A, en el Monumental por la primera instancia de playoffs del campeonato. Se confirmó el cruce por la caída de Defensa.
Con la derrota de Defensa y Justicia con Gimnasia de Mendoza se confirmó que River y San Lorenzo se enfrentarán en el Monumental por los octavos de final del Torneo Apertura. El Millonario, segundo de la Zona B, recibirá al Ciclón, séptimo de la Zona A, por la primera instancia de los playoffs del certamen local.
Defensa, que necesitaba ganar para clasificar a los playoffs y por dos para hacerlo como séptimo de la Zona A, cayó por 2 a 1 con Gimnasia de Mendoza en condición de visitante. De esta manera, el Halcón, que podía ser el rival del equipo de Eduardo Coudet desplazando a San Lorenzo al octavo lugar, fue eliminado del campeonato.
El equipo de Florencio Varela comenzó bien la tarde con un gol de Ayrton Portillo a los 12 minutos de juego después de una gran jugada colectiva de manera directa. Sin embargo, Gimnasia de Mendoza le remontó el partido con tantos de Ezequiel Muñoz a los 30' después de captar el rebote de un tiro al palo y Luciano Cingolani promediando el complemento con una gran definición dentro del área.
Con este triunfo, Gimnasia de Mendoza, que ya estaba eliminado del torneo, sumó tres puntos más para la tabla anual, donde busca escalar para lograr la permanencia en la máxima categoría. Por su parte, Unión festejó el resultado, dado que terminó octavo en la Zona A y clasificó a los playoffs gracias a que Defensa no sumó de a tres.
River y San Lorenzo se enfrentarán este fin de semana después de sus compromisos por la Copa Sudamericana: el Ciclón jugará este martes contra Deportivo Cuenca de visitante y el Millonario chocará el jueves con Carabobo en la misma condición.
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