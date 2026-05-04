Confirmado: River y San Lorenzo se enfrentarán por los octavos del Torneo Apertura

El equipo de Florencio Varela comenzó bien la tarde con un gol de Ayrton Portillo a los 12 minutos de juego después de una gran jugada colectiva de manera directa. Sin embargo, Gimnasia de Mendoza le remontó el partido con tantos de Ezequiel Muñoz a los 30' después de captar el rebote de un tiro al palo y Luciano Cingolani promediando el complemento con una gran definición dentro del área.