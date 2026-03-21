Con un gol agónico, Newell's le ganó a Gimnasia de Mendoza

Ambos equipos contaron con chances en la primera mitad. Agustín Módica tuvo una de las más claras para el local con un cabezazo que exigió al arquero, mientras que Gimnasia respondió con avances rápidos que encontraron bien parado a Barlasina.

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Newell’s salió decidido

En el complemento, Newell’s salió decidido a asumir el protagonismo. Manejó la pelota y generó algunas situaciones, como una tijera de Matías Cóccaro y un remate de Facundo Guch que pasó cerca del ángulo. Sin embargo, con el paso del tiempo volvió a perder profundidad y el encuentro se hizo cada vez más abierto.

Kudelka movió el banco en busca de soluciones y el equipo mostró empuje en el tramo final. A los 80 minutos, estuvo cerca con un cabezazo de Bruno Cabrera que dio en el travesaño.

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Cuando el empate parecía inevitable, llegó el desahogo. A los 85, Mazzantti capturó una pelota en el área y definió de zurda para sellar el 1-0 definitivo y desatar el festejo en Rosario.

En el descuento, Gimnasia estuvo a punto de igualarlo con un cabezazo de Brian Ferreyra que pasó muy cerca, pero Newell’s logró sostener la ventaja hasta el final.

Así, el equipo rojinegro consiguió un triunfo tan esperado como necesario, que le permite cortar la mala racha y recuperar algo de confianza en el torneo.