Con un gol agónico, Newell's le ganó a Gimnasia de Mendoza

La Lepra se impuso 1-0 en el Coloso con un gol agónico de Walter Mazzantti y cortó una racha de siete derrotas. El equipo rosarino sumó su primer triunfo en el campeonato tras un partido cargado de tensión.
Newell's Old Boys consiguió un desahogo necesario en el Torneo Apertura. En el Coloso Marcelo Bielsa, derrotó 1-0 a Gimnasia de Mendoza por la fecha 12 y logró su primera victoria en el certamen, luego de un arranque marcado por resultados adversos.
El conjunto rosarino, dirigido por Frank Kudelka, venía de tres empates y siete derrotas, y necesitaba un triunfo para cortar la racha. Lo consiguió con sufrimiento y sobre el final, gracias a un gol de Walter Mazzantti a los 85 minutos.
El inicio había sido prometedor para la Lepra. A los pocos minutos, Mazzantti conectó de cabeza un centro de Jerónimo Gómez Mattar y puso el 1-0, pero el tanto fue anulado por posición adelantada tras una larga revisión del árbitro Sebastián Zunino.
A partir de allí, el partido se tornó trabado, con muchas infracciones y poco juego fluido. Newell’s intentó tomar la iniciativa, aunque sin claridad en los últimos metros, mientras que la visita creció con el correr de los minutos y generó peligro de contraataque.
Ambos equipos contaron con chances en la primera mitad. Agustín Módica tuvo una de las más claras para el local con un cabezazo que exigió al arquero, mientras que Gimnasia respondió con avances rápidos que encontraron bien parado a Barlasina.
En el complemento, Newell’s salió decidido a asumir el protagonismo. Manejó la pelota y generó algunas situaciones, como una tijera de Matías Cóccaro y un remate de Facundo Guch que pasó cerca del ángulo. Sin embargo, con el paso del tiempo volvió a perder profundidad y el encuentro se hizo cada vez más abierto.
Kudelka movió el banco en busca de soluciones y el equipo mostró empuje en el tramo final. A los 80 minutos, estuvo cerca con un cabezazo de Bruno Cabrera que dio en el travesaño.
Cuando el empate parecía inevitable, llegó el desahogo. A los 85, Mazzantti capturó una pelota en el área y definió de zurda para sellar el 1-0 definitivo y desatar el festejo en Rosario.
En el descuento, Gimnasia estuvo a punto de igualarlo con un cabezazo de Brian Ferreyra que pasó muy cerca, pero Newell’s logró sostener la ventaja hasta el final.
Así, el equipo rojinegro consiguió un triunfo tan esperado como necesario, que le permite cortar la mala racha y recuperar algo de confianza en el torneo.
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