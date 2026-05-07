El Aston Villa del Dibu Martínez clasificó a la final de la Europa League

Con un tanto de Emiliano Buendía y otra gran actuación del marplatense, el equipo de Unai Emery dio vuelta la serie con un 4 a 0 contundente tras caer 1 a 0 en la ida y definirá el título en Estambul.
Tras perder 1 a 0 en la ida, Aston Villa le revirtió la serie al Nottingham Forest con un contundente 4 a 0 en Villa Park y se clasificó a la final de la UEFA Europa League. Los Villanos resolvieron la semifinal con autoridad gracias a los goles de Emiliano Buendía y Ollie Watkins y un doblete de John McGinn. Emiliano Martínez fue titular y volvió a responder en los momentos de mayor exigencia del conjunto visitante.
A los 35' del primer tiempo, Buendía construyó una excelsa jugada individual en el área, en la que se sacó dos hombres de encima y concluyó con centro y gol de Ollie Watkins para el 1-0, que significó el empate parcial de la serie. En el segundo tiempo el encuentro cambiaría definitivamente: el volante argentino marcó de penal a los 12' para dar vuelta el global y darle al equipo de Emery el dominio completo del desarrollo.
A los 31', McGinn abrió el pie y definió de primera contra el segundo palo tras un pase de Watkins para poner el 3-0, y solo tres minutos más tarde, el propio McGinn sentenció la goleada con un tanto muy similar. Nottingham Forest había llegado al encuentro con ventaja mínima luego del triunfo conseguido en la ida pero nunca logró sostener el resultado, sufrió cada avance del local y dependió de las respuestas de Stefan Ortega para mantenerse en partido durante gran parte del primer tiempo.
De esta manera, Aston Villa jugará la final continental el miércoles 20 en Estambul frente a Friburgo, que eliminó a Sporting Braga tras imponerse 3-1 en la vuelta de las semifinales y cerrar un global de 4-3. El equipo inglés buscará coronar una campaña sólida en Europa mientras también pelea por asegurar su lugar en la próxima edición de la Champions League a través de la Premier League.
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