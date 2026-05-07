El Aston Villa del Dibu Martínez clasificó a la final de la Europa League

A los 31', McGinn abrió el pie y definió de primera contra el segundo palo tras un pase de Watkins para poner el 3-0, y solo tres minutos más tarde, el propio McGinn sentenció la goleada con un tanto muy similar. Nottingham Forest había llegado al encuentro con ventaja mínima luego del triunfo conseguido en la ida pero nunca logró sostener el resultado, sufrió cada avance del local y dependió de las respuestas de Stefan Ortega para mantenerse en partido durante gran parte del primer tiempo.