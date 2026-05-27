Desafío Ruta 40: el presidente del ACA, César Carman, acompañó la largada

Carlos Sainz Rally Raid César Carman junto al consagrado Carlos Sainz, que corre para el equipo Ford.

Asimismo, Carman remarcó la importancia de sostener una fecha mundial FIA en la Argentina y valoró el trabajo realizado por la organización del evento: “Esta es la única fecha mundial FIA que hemos mantenido en la Argentina. Mi visita es para darle apoyo a su organizador David Eli, que durante tantos años organizó estos eventos de una manera muy profesional y eficiente. Él tiene en el club muchos amigos y en el presidente del club hoy tiene un amigo, porque ha mantenido esto que para nosotros significa tener una competencia mundial en la Argentina. Como dirigentes del automovilismo, estamos orgullosos de que lo tenga nuestro país”.

Además, durante su recorrida por las provincias de Mendoza y San Juan, César Carman visitó siete estaciones y sedes del Automóvil Club Argentino, donde tomó contacto con colaboradores, concesionarios de la red y autoridades locales, reafirmando el compromiso de la institución con el fortalecimiento de su presencia federal y el acompañamiento a las comunidades del interior del país.

En el marco de esta agenda institucional, el presidente del ACA también mantuvo encuentros con funcionarios de gobierno, como el secretario de Gobierno de Jachal Juan Pablo Dara, y empresarios zonales, con quienes dialogó sobre el desarrollo del automovilismo, el turismo y la movilidad en la región.