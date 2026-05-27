Desafío Ruta 40: el presidente del ACA, César Carman, acompañó la largada

La tercera fecha del Mundial de Rally Raid se corre en la región de Cuyo, largando en San Juan, pasando por San Rafael (Mendoza) y finalizando en San Juan. El Automóvil Club Argentino dijo presente en este acontecimiento de nivel internacional.
El presidente del Automóvil Club Argentino, César Carman, participó de la largada oficial del Desafío Ruta 40, una de las competencias más importantes del calendario internacional de Rally Raid y válida por el Campeonato Mundial W2RC FIA.
La prueba tuvo su inicio en San Juan y reunió a varias figuras del automovilismo mundial y, en ese contexto, el presidente del ACA participó de diferentes actividades junto al gobernador Marcelo Orrego y funcionarios provinciales.
Durante su paso por el bivouac, el titular del ACA compartió espacio con referentes históricos de la disciplina, entre ellos Carlos Sainz, Nasser Al-Attiyah y Sébastien Loeb. También destacó el fervor del público argentino por el deporte motor. “El argentino es un apasionado del automovilismo. Los pilotos cuando vienen a la Argentina les gusta, sienten esa energía, llama la atención. Es el público argentino. Sumado al efecto Colapinto, lo que está generando en el público argentino, de todas las generaciones con el automovilismo, es algo digno de ver. Es apasionante”.
Asimismo, Carman remarcó la importancia de sostener una fecha mundial FIA en la Argentina y valoró el trabajo realizado por la organización del evento: “Esta es la única fecha mundial FIA que hemos mantenido en la Argentina. Mi visita es para darle apoyo a su organizador David Eli, que durante tantos años organizó estos eventos de una manera muy profesional y eficiente. Él tiene en el club muchos amigos y en el presidente del club hoy tiene un amigo, porque ha mantenido esto que para nosotros significa tener una competencia mundial en la Argentina. Como dirigentes del automovilismo, estamos orgullosos de que lo tenga nuestro país”.
Además, durante su recorrida por las provincias de Mendoza y San Juan, César Carman visitó siete estaciones y sedes del Automóvil Club Argentino, donde tomó contacto con colaboradores, concesionarios de la red y autoridades locales, reafirmando el compromiso de la institución con el fortalecimiento de su presencia federal y el acompañamiento a las comunidades del interior del país.
En el marco de esta agenda institucional, el presidente del ACA también mantuvo encuentros con funcionarios de gobierno, como el secretario de Gobierno de Jachal Juan Pablo Dara, y empresarios zonales, con quienes dialogó sobre el desarrollo del automovilismo, el turismo y la movilidad en la región.
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