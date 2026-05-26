Con un gol agónico, Estudiantes se metió a los octavos de final de la Libertadores

El Pincha venció 1 a 0 a Independiente Medellín en La Plata con un tanto de Mikel Amondarain a los 92 minutos y avanzó a los playoffs del certamen continental.

Con un gol a los 92 minutos, que le permitió vencer 1 a 0 a Independiente Medellín en UNO, Estudiantes logró una clasificación agónica a los octavos de final de la Copa Libertadores. El empate sin goles, que parecía sentenciado, lo dejaba tercero en el Grupo A y lo mandaba a los playoffs de la Copa Sudamericana. Mikel Amondarain se vistió de héroe del Pincha al conectar de cabeza tras una asistencia aérea de Alexis Castro.