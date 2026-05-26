Con un gol agónico, Estudiantes se metió a los octavos de final de la Libertadores

El Pincha venció 1 a 0 a Independiente Medellín en La Plata con un tanto de Mikel Amondarain a los 92 minutos y avanzó a los playoffs del certamen continental.
Con un gol a los 92 minutos, que le permitió vencer 1 a 0 a Independiente Medellín en UNO, Estudiantes logró una clasificación agónica a los octavos de final de la Copa Libertadores. El empate sin goles, que parecía sentenciado, lo dejaba tercero en el Grupo A y lo mandaba a los playoffs de la Copa Sudamericana. Mikel Amondarain se vistió de héroe del Pincha al conectar de cabeza tras una asistencia aérea de Alexis Castro.
El conjunto platense dominó gran parte del encuentro, generó situaciones constantes y chocó durante toda la noche con la resistencia del arquero Éder Chaux y la firmeza defensiva del equipo colombiano. Guido Carrillo, Facundo Farías, Fabricio Pérez y Joaquín Tobio Burgos tuvieron oportunidades claras, mientras que Independiente Medellín apostó a sostener el empate que le aseguraba el pase. Fernando Muslera también respondió en momentos claves y evitó la caída del arco local en las pocas llegadas profundas de la visita.
En el complemento, Estudiantes intensificó la presión y se instaló definitivamente en campo rival. El arquero de DIM, Chaux, sostuvo el cero con varias intervenciones decisivas, incluida una atajada notable ante un cabezazo de Santiago Núñez, mientras el reloj comenzaba a jugar en contra del Pincha y crecía la tensión en las tribunas de UNO.
La clasificación llegó en la última jugada: tras un córner desde la derecha, Castro bajó la pelota por el segundo palo y Amondarain apareció para definir de cabeza sobre la línea. El asistente levantó la bandera, pero la revisión del VAR confirmó que el defensor estaba habilitado.
Con el 1-0 definitivo, Estudiantes selló una victoria épica y avanzó a los octavos de final de la Libertadores luego de una fase de grupos irregular, en la que solo ganó dos partidos pero le alcanzó para terminar segundo con 9 puntos, muy por detrás de Flamengo que terminó con 16 unidades. El DIM se quedó con siete y fue a la Sudamericana.
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