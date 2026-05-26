Ciro Messi salió campeón con Inter Miami y fue MVP con un golazo de tiro libre

El hijo menor de Lionel brilló en la Dreams Cup con la Sub 8 que terminó su campaña goleando 10 a 2 y levantando el título.
Ciro Messi volvió a destacarse en las inferiores de Inter Miami: fue una de las figuras del título conseguido por la categoría Sub 8 en la Dreams Cup. El hijo menor de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo marcó un gol de tiro libre en la final ganada ¡por 10 a 2! a Weston FC. Y recibió el premio al jugador más valioso del torneo. Las imágenes del tanto y de la celebración fueron difundidas por la academia del club estadounidense.
El tanto de Ciro llegó desde una pelota parada sobre el sector izquierdo, con un remate que tuvo efecto hacia el segundo palo y sorprendió al arquero rival. Días antes, el niño de ocho años ya había convertido otro gol similar en semis, en una jugada que también circuló masivamente en plataformas digitales. Tras aquella conquista, sus compañeros improvisaron una celebración con lentes de sol y una pose que volvió a repetirse durante los festejos del título.
La Academia de Inter Miami compartió videos y fotos de la consagración con mensajes dedicados al plantel infantil. “¡Alegría pura! Los U8 celebraron el campeonato junto a sus coaches, familias y compañeros”, publicó la cuenta oficial del club. Antonela Roccuzzo acompañó a Ciro durante el torneo y también mostró imágenes de la premiación en sus redes sociales. En las tribunas estuvieron además Lionel Messi y Luis Suárez, cuyos hijos comparten categoría dentro de la estructura juvenil de Las Garzas.
La presencia de los hijos de Messi en las divisiones formativas del Inter Miami se volvió habitual en el último tiempo. Thiago, el mayor, juega en la Sub 14 y también se consagró campeón en la Dreams Cup, mientras que Mateo integra otra de las categorías menores del club. En declaraciones anteriores, Lionel había definido a Ciro como el más “explosivo” de los tres dentro de la cancha, con características ligadas al desequilibrio individual y el uno contra uno, rasgos que volvió a mostrar durante el torneo disputado en Estados Unidos.
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