Ciro Messi salió campeón con Inter Miami y fue MVP con un golazo de tiro libre

El golazo de Ciro Messi y la celebración viral

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Ciro messi just scored an insane freekick goal but the celebration is the real highlight. pic.twitter.com/B2LBreQAsZ — MessiXtra (@MessiXtraHQ) May 25, 2026

La presencia de los hijos de Messi en las divisiones formativas del Inter Miami se volvió habitual en el último tiempo. Thiago, el mayor, juega en la Sub 14 y también se consagró campeón en la Dreams Cup, mientras que Mateo integra otra de las categorías menores del club. En declaraciones anteriores, Lionel había definido a Ciro como el más “explosivo” de los tres dentro de la cancha, con características ligadas al desequilibrio individual y el uno contra uno, rasgos que volvió a mostrar durante el torneo disputado en Estados Unidos.