Durísima suspensión de CONMEBOL a un juvenil de la Selección Argentina Sub 17 por gestos racistas

El dirigido por Diego Placente en la Selección Argentina de la categoría, tampoco podrá jugar a nivel local. Es decir, que no estará disponible para los partidos de la Reserva de Independiente de Avellaneda, dirigida por Carlos Matheu y Eduardo Tuzzio. Esto se debe a que, como la sanción se extendió a la FIFA, no solo se cumplirá la medida en el torneo en que se cometió la falta y con la camiseta que llevaba puesta (en este caso, la de la celeste y blanca), sino también en las diferentes competiciones vigentes en las que participe el futbolista.

