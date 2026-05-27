Durísima suspensión de CONMEBOL a un juvenil de la Selección Argentina Sub 17 por gestos racistas

Mateo Benítez Machuca deberá cumplir cuatro meses de sanción por realizar ademanes con connotación discriminatoria contra la delegación de Brasil, durante un partido en el Campeonato Sudamericano.
Matheo Benítez Machuca fue apuntado por la CONMEBOL y el castigo es peor de lo que esperaba: deberá cumplir cuatro meses de suspensión por realizar gestos racistas a los jugadores de la Selección de Brasil durante el Campeonato Sudamericano Sub 17 que se disputó en Paraguay.
El dirigido por Diego Placente en la Selección Argentina de la categoría, tampoco podrá jugar a nivel local. Es decir, que no estará disponible para los partidos de la Reserva de Independiente de Avellaneda, dirigida por Carlos Matheu y Eduardo Tuzzio. Esto se debe a que, como la sanción se extendió a la FIFA, no solo se cumplirá la medida en el torneo en que se cometió la falta y con la camiseta que llevaba puesta (en este caso, la de la celeste y blanca), sino también en las diferentes competiciones vigentes en las que participe el futbolista.
La realidad es que no hay ningún registro televisivo ni fotográfico del momento durante el cruce que terminó en un 3-0 en favor de la Canarinha. Fueron los jugadores rivales quienes se encargaron de alzar fuertemente la voz ante el árbitro David Ojeda al instante, aunque en ese momento no aplicó el protocolo antirracismo.
La Asociación del Fútbol Argentino respaldará al joven de 17 años y apelará a la sanción con el objetivo de que pueda entrenarse y participar de los amistosos con el equipo comandado por Placente, previos al Mundial de la categoría que se disputará desde el 19 de noviembre al 13 de diciembre en Qatar.
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