Golpazo para San Lorenzo: perdió con Deportivo Recoleta y afuera de la Sudamericana

Recoleta avanzó como líder del grupo con 8 puntos y apenas una victoria y cinco empates, mientras que Santos se quedó con el cupo a playoffs con mejor diferencia de gol y esperará por un tercero de la Libertadores. De esta manera, el Ciclón cerró un semestre irregular con otro golpe deportivo sumado a la eliminación en octavos del Apertura y tendrá las elecciones el próximo sábado para definir a sus nuevas autoridades.

El resumen de San Lorenzo 0-1 Recoleta