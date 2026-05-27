Golpazo para San Lorenzo: perdió con Deportivo Recoleta y afuera de la Sudamericana

El equipo de Gustavo Álvarez, que necesitaba un empate de local contra el humilde equipo paraguayo, cayó 1 a 0 frente a él y se despidió del certamen por diferencia de gol.
San Lorenzo sufrió una eliminación inesperada en la Copa Sudamericana al perder 1 a 0 como local frente a Deportivo Recoleta. El equipo de Gustavo Álvarez necesitaba un empate para asegurar su clasificación a octavos, pero un gol de Allan Wlk a los 36 minutos del primer tiempo cambió el rumbo de la noche en el Nuevo Gasómetro. Con la derrota, el Ciclón finalizó tercero en el Grupo D, igualado en puntos con Santos pero perjudicado por la diferencia de gol.
El conjunto azulgrana dominó gran parte del partido y generó numerosas situaciones, aunque volvió a exhibir serios problemas de definición. El equipo chocó con la resistencia defensiva del equipo paraguayo y las intervenciones del arquero Nelson Ferreira. Recoleta, que llegó al Bajo Flores sin triunfos en el torneo, golpeó en una de las pocas oportunidades que tuvo, a los 36' del primer tiempo, con una contra bien comandada y mejor definida por Wlk.
En el segundo tiempo, San Lorenzo empujó con cambios ofensivos y tuvo sus llegadas aunque sin claridad en los metros finales. La desesperación creció con el correr de los minutos y el clima en el estadio se volvió cada vez más tenso ante un resultado que dejaba al club fuera de la competencia.
La noche terminó de manera caótica en tiempo agregado. Orlando Gill cometió un penal sobre Lucas Monzón y Allan Wlk tuvo la posibilidad de ampliar la ventaja, aunque el arquero paraguayo de San Lorenzo se recuperó y le atajó el remate. De todas maneras, fue triunfo 1 a 0 del visitante y frustración del local con su gente.
Recoleta avanzó como líder del grupo con 8 puntos y apenas una victoria y cinco empates, mientras que Santos se quedó con el cupo a playoffs con mejor diferencia de gol y esperará por un tercero de la Libertadores. De esta manera, el Ciclón cerró un semestre irregular con otro golpe deportivo sumado a la eliminación en octavos del Apertura y tendrá las elecciones el próximo sábado para definir a sus nuevas autoridades.
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