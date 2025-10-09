Video: un hincha de River fue a La Bombonera con flores para Miguel Ángel Russo

Un hincha del club de Núñez, con la camiseta su equipo con la 10 de Juan Fernando Quintero, fue a llevarle flores y despedir al flamante entrenador al hall de La Bombonera. Una situación que, en cualquier otro contexto, hubiera generado conflicto, gritos y chicana fue tomada como debió ser tomada, con el respeto de los hinchas de Boca.

Hubo hinchas de San Lorenzo, Rosario Central, Estudiantes, Vélez, entre otro clubes. Sin embargo, por obvias razones ninguna llamó la atención como la de River. La rivalidad quedó a un lado y los hinchas de Boca recibieron con los brazos abiertos y aplausos a otro futbolero que quiso despedir a un grande.

Russo amargó al River de Gallardo en los últimos Superclásicos y nunca, como en toda su carrera ante cualquier rival, realizó un gesto inapropiado. Correcto en la victoria y en la derrota, respetando siempre al contrario. Sus valores fueron percibidos por todos, por eso el dolor y el respeto de todos los futboleros.

Embed "Russo"



Porque un hincha de River fue a dejarle flores a Miguel Ángel Russo en La Bombonera pic.twitter.com/tynBtKBzDC — Tendencias Deportes (@TendenciasDepor) October 9, 2025

image