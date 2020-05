ADEMÁS

Villa fue citado a indagatoria y a ratificar la denuncia contra su ex novia

Murió el legendario Tomás "Trinche" Carlovich

Villa también contó que tiene un video en el que prueba que Daniela Cortés lo agredió cuando decidió irse y pedirle un lugar a Juan Fernando Quintero.

“Daniela me golpea... Cojo mi maleta, empaco mis cosas y Daniela me mete una patada, me hace un raspón en la pierna, me revolea toda mi ropa. No obstante, cojo mis cosas, termino de empacar y me voy hacia la parte de abajo, donde le hago una llamada a la mamá. Daniela me pidió 12.000 dólares para viajar a Colombia en un avión privado, y me dice que si no le daba ese dinero, iba a publicar lo que ella publicó y así dañar mi carrera, y que le diera los 50.000 dólares acá y 100.000 en Colombia. Daniela me tira una vela, y me pega un puño en la boca. Tengo un video prueba de ello. Ya de ahí me dirijo hacia la parte de afuera de la casa, saco mi pasaporte y lo pongo en mi bolso”.

Según Villa, ese avión privado estaba organizado por el arquero de River Franco Armani y su esposa Daniela Rendón, también colombiana.

Pero, desde el entorno de River, aseguran que la organización de este viaje, del que también iba a ser parte Quintero, no estaban a cargo de Armani sino de los representantes de los jugadores y que como no se consiguieron las habilitaciones necesarias, no se realizó.

El delantero de Boca además negó haber llamado a un sicario, como declaró su ex pareja, y aclaró que nunca golpeó a Cortés ni a ninguna otra mujer.