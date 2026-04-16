El dolor de Agustín Marchesín: "Jugar la Copa Libertadores con Boca era mi sueño"

Pese a su tristeza, el arquero del cuadro de la Ribera cerró su sentido posteo con un mensaje de apoyo a sus compañeros: "No tengo mucho más para decir, solo que acompañaré a mis compañeros de la mejor manera que pueda para poder lograr los objetivos tan importantes que tenemos por delante. Confío mucho en este grupo de trabajo y sé que vienen cosas lindas para este plantel q tanto merece".

Boca iría por un arquero en el próximo mercado de pases de junio, quedándose con Leandro Brey y Javier García como opciones para defender los tres palos en esta primera etapa del año donde disputan el Torneo Apertura y la fase de grupos de la Copa Libertadores.