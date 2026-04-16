El dolor de Agustín Marchesín: "Jugar la Copa Libertadores con Boca era mi sueño"

El arquero de Boca, quien se perderá toda la presente temporada por la rotura del ligamento cruzado de su rodilla derecha, se pronunció por primera vez en sus redes sociales.
Agustín Marchesín se pronunció por primera vez después de sufrir la rotura de ligamento cruzado de su rodilla derecha que lo marginará de toda la temporada. El arquero de Boca, que se lesionó solo de manera desafortunada en el encuentro con Barcelona de Ecuador por la Copa Libertadores, expresó su dolor por las redes sociales.
"No es fácil digerir ni explicar lo que siento, jugar la Copa Libertadores con Boca era el mayor sueño de toda mi vida", empezó diciendo Marchesín en un posteo en Instagram, que ya tiene alrededor de 40.000 me gustas y está lleno de comentarios de apoyo de los bosteros.
"El fútbol me ha dado mucho más de lo que alguna vez pensé. Estaba cerca de defender a Boca en la tan hermosa Copa, esa en la que veía a mis ídolos, no encuentro explicación para esto", continuó el arquero en sus redes sociales, a dos días de haber abandonado el terreno de juego entre lágrimas y en la previa del Superclásico en el Monumental.
"Sabía que era el desafío que más quería enfrentar en mi carrera y que estaba más allá de todo lo que se diga esperándolo ansioso, feliz y preparado", publicó el ídolo de Lanús, que también quiso aprovechar para disculparse con su hinchada: "Pido disculpas a la gente y dirigentes q confiaron por esto que me toca atravesar".
Pese a su tristeza, el arquero del cuadro de la Ribera cerró su sentido posteo con un mensaje de apoyo a sus compañeros: "No tengo mucho más para decir, solo que acompañaré a mis compañeros de la mejor manera que pueda para poder lograr los objetivos tan importantes que tenemos por delante. Confío mucho en este grupo de trabajo y sé que vienen cosas lindas para este plantel q tanto merece".
Boca iría por un arquero en el próximo mercado de pases de junio, quedándose con Leandro Brey y Javier García como opciones para defender los tres palos en esta primera etapa del año donde disputan el Torneo Apertura y la fase de grupos de la Copa Libertadores.
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