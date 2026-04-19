River y Boca se ven las caras en el Superclásico: hora, TV y formaciones

Boca, por su parte, mantiene un más que destacable invicto de 12 partidos y, además, encontró una muy buena regularidad, ya que ganó cuatro de sus últimos cinco partidos. Gracias a estos buenos resultados, el “Xeneize” pudo escalar hasta la cuarta posición de la Zona A con 21 puntos y está a seis del líder Estudiantes

En lo que respecta a la Copa Libertadores, torneo que no disputaban desde el 2023, los dirigidos por Claudio Úbeda tuvieron un inmejorable comienzo, gracias a los triunfos frente a Universidad Católica de Chile y Barcelona de Ecuador.

leandro_brey_crop1645889065175.webp Leandro Brey estará en el arco de Boca luego de la grave lesión de Agustín Marchesín.

Las posibles formaciones

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Juan Cruz Meza, Tomás Galván; Ian Subiabre, Sebastián Driussi y Facundo Colidio. DT: Eduardo Coudet.

Boca: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Leandro Paredes, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.

Estadio: Monumental

Árbitro: Darío Herrera

VAR: Héctor Paletta

Hora: 17.

TV: ESPN Premium y TNT Sports Premium.