River y Boca se ven las caras en el Superclásico: hora, TV y formaciones

Ambos equipos llegarán con rachas positivas al partido en el Monumental. Por el lado del Millonario, Juan Cruz Meza irá en reemplazo de Fausto Vera. Y en el Xeneize, Leandro Brey ocupará el arco por la grave lesión de Marchesín.
El fútbol argentino se paralizará este domingo, cuando River reciba a Boca por la 15º fecha del Torneo Apertura, en la que será una nueva edición del Superclásico. El partido comenzará a las 17 en el Monumental, será dirigido por Darío Herrera y podrá verse en directo a través de ESPN Premium y TyC Sports.
Ambos equipos llegarán a este partido en un momento positivo, ya que arrastran sus buenas rachas que les permitieron escalar hasta las primeras posiciones en sus zonas. En el caso de River, ganó los cinco encuentros que disputó en el Torneo Apertura desde la llegada de Eduardo 'Chacho' Coudet. Esto le permitió al Millonario ponerse segundo en la Zona B con 26 puntos, sólo tres menos que el sorprendente Independiente Rivadavia.
Por el lado del plano internacional, River viene de ganarle con lo justo a Carabobo de Venezuela, para ponerse primero en el Grupo H de la Copa Sudamericana.
Las grandes ausencias de River en el Superclásico pasarán por la mitad de la cancha, ya que no estarán disponibles ni Fausto Vera, ni el colombiano Juan Fernando Quintero, debido a sus respectivas lesiones. El reemplazante de Vera será Juan Cruz Meza.
Boca, por su parte, mantiene un más que destacable invicto de 12 partidos y, además, encontró una muy buena regularidad, ya que ganó cuatro de sus últimos cinco partidos. Gracias a estos buenos resultados, el “Xeneize” pudo escalar hasta la cuarta posición de la Zona A con 21 puntos y está a seis del líder Estudiantes
En lo que respecta a la Copa Libertadores, torneo que no disputaban desde el 2023, los dirigidos por Claudio Úbeda tuvieron un inmejorable comienzo, gracias a los triunfos frente a Universidad Católica de Chile y Barcelona de Ecuador.
River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Juan Cruz Meza, Tomás Galván; Ian Subiabre, Sebastián Driussi y Facundo Colidio. DT: Eduardo Coudet.
Boca: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Leandro Paredes, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.
Estadio: Monumental
Árbitro: Darío Herrera
VAR: Héctor Paletta
Hora: 17.
TV: ESPN Premium y TNT Sports Premium.
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