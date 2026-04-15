Milan se suma a la lucha por Paulo Dybala y bajan las chances del sueño de Boca

El gigante italiano apareció como nuevo candidato a quedarse con el futbolista cordobés, quien quedará libre de Roma en junio de este año. Mala noticia para el Xeneize.
El futuro de Paulo Dybala volvió a quedar en el centro de la escena y encendió alarmas en Boca. Mientras el Xeneize sueña con repatriarlo al fútbol argentino, desde Italia aseguran que Milan se metió de lleno en la pelea para ficharlo a partir de mitad de año, cuando finalice su vínculo con AS Roma.
Según medios italianos, el delantero cordobés prioriza continuar en la élite de la Serie A, donde desarrolló toda su carrera europea. En ese contexto, Roma intenta retenerlo con una oferta de renovación que implicaría una rebaja salarial, mientras que Milan aparece como una opción fuerte para incorporarlo sin costo de transferencia.
El interés del Rossonero no es casual, puesto que su posible avance dependería de la salida de Rafael Leão, una de sus principales figuras. De concretarse esa operación, el club de Milán estaría en condiciones de ofrecerle a Dybala un contrato competitivo y un nuevo desafío en uno de los gigantes del continente.
Más allá de este escenario, en Boca siguen atentos. El club argentino ya lo tentó en varias ocasiones y mantiene la ilusión de sumarlo, apoyado también en el deseo del jugador de regresar al país tras más de una década en Europa. Su vínculo con Leandro Paredes y su identificación de hincha con el Xeneize alimentan esa expectativa.
Mientras tanto, Dybala atraviesa la recuperación de una operación en la rodilla y apunta a volver antes de fin de abril. Con 32 años, su futuro se debate entre tres caminos: continuar en Roma, aceptar el desafío de Milan o concretar su ansiado regreso al fútbol argentino, una decisión que podría marcar el tramo final de su carrera.
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