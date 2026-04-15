Milan se suma a la lucha por Paulo Dybala y bajan las chances del sueño de Boca

Gol de Dybala al Milan en un amistoso en 2024

Embed ¡PARTIDAZO DE LA JOYA EN LA GOLEADA DE LA ROMA! En el amistoso ante Milan, Paulo Dybala clavó este golazo infernal para marcar el cuarto tanto del conjunto de la capital. ¡Y casi marca uno olímpico!@ASRomaEspanol pic.twitter.com/6SeT2VkpUi — SportsCenter (@SC_ESPN) May 31, 2024

Más allá de este escenario, en Boca siguen atentos. El club argentino ya lo tentó en varias ocasiones y mantiene la ilusión de sumarlo, apoyado también en el deseo del jugador de regresar al país tras más de una década en Europa. Su vínculo con Leandro Paredes y su identificación de hincha con el Xeneize alimentan esa expectativa.