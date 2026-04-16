Los referentes de Boca palpitaron el Superclásico: el arbitraje y el estado de la cancha

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De todas maneras, Paredes se mostró "con muchas ganas e ilusión" porque "jugar un Superclásico es muy lindo". En cuanto al nivel del equipo, que acumula un invicto de 12 partidos, dijo que están "con mucha confianza" por los "resultados positivos, jugar bien y ojalá el domingo podamos hacer un gran partido".

De aquel partido polémico en 2023, dos de los que siguen en el plantel de Boca fueron Nicolás Figal y Miguel Merentiel, quienes también pasaron por rueda de prensa. "Yo estuve en ese partido, no tenemos un buen recuerdo pero hay que abstraerse de eso. Ellos (los árbitros) tienen una responsabilidad grande como nosotros", dijo el zaguero. "Confiamos en la terna que eligen así que no hay que preocuparse. Pasaron algunas cosas raras pero no quiero tocar el tema porque se malpredispone", completó.

"Estábamos viendo la cancha, va a estar mala para los dos. Una vez que entrás no importa nada y estamos a la espera, ojalá sea favorable para nosotros", opinó. "Estamos en una armonía del grupo y del contexto muy bueno. Los chicos lo están haciendo bien, como los grandes. Me toca el rol de los más grandes y hay que empujar. Es una responsabilidad linda, la tomo como tal y estamos muy contentos", cerró.

Por su parte, Merentiel comentó: "En ese momento nos sentimos perjudicamos, pero no tenemos que focalizarnos en eso, sino en el juego, en el partido". "Estuvimos viendo un poco el campo de juego. Capaz que no es el mejor pero los clásicos son partidos diferentes", concluyó.