Di María le dio el triunfo a Rosario Central que aseguró la clasificación a la Libertadores

El héroe de la jornada fue Ángel Di María, quien a los 43 minutos del segundo tiempo convirtió de penal el gol que le dio la victoria al equipo de Ariel Holan. Con esos tres puntos, el Canalla se aseguró el primer lugar en la Tabla Anual y selló su clasificación a la Copa Libertadores 2026.

La jugada decisiva llegó tras un error del defensor uruguayo Renzo Orihuela, que intentó ceder la pelota a su arquero, Lucas Acosta, con un pase corto. Atento, “Fideo” Di María interceptó el balón, encaró al portero y, cuando este salió a taparlo, fue derribado dentro del área. El propio Di María se encargó de la ejecución: con su habitual serenidad, engañó a Acosta y definió cruzado a la derecha para sellar el 1-0 definitivo.

El encuentro, que había quedado inconcluso tras disputarse solo el primer tiempo en agosto, mostró a un Central más ordenado y paciente, consciente de lo que estaba en juego. Pese a la localía, Sarmiento no logró generar peligro y terminó frustrado por la sanción del penal.

Agresión al árbitro Andrés Merlos

El final del partido se vio empañado por un grave incidente: un hincha de Sarmiento, encapuchado, irrumpió en el campo de juego y agredió al árbitro Andrés Merlos, tomándolo del cuello para reclamarle por la jugada del penal. La rápida intervención policial evitó que el episodio pasara a mayores, aunque generó preocupación por la falta de seguridad. El agresor fue reducido y retirado del estadio.

Tras el hecho, el juego se reanudó y se completaron los minutos restantes sin modificaciones en el marcador. Según confirmaron fuentes de la AFA, el Tribunal de Disciplina analizará el incidente y podría aplicar sanciones tanto al club juninense como a los responsables del operativo de seguridad, ya que la agresión a un árbitro dentro del campo constituye una falta grave.

Con esta victoria, Rosario Central aseguró su clasificación a los octavos de final del Clausura y consolidó su posición como líder de la temporada. Di María, nuevamente figura y símbolo, fue ovacionado por los hinchas visitantes que llegaron a Junín para presenciar una nueva muestra de jerarquía del ídolo canalla.