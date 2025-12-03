Los Pumas ya conocen sus rivales para el Mundial de Rugby Australia 2027

El equipo dirigido por Felipe Contepomi fue confirmado como cabeza de serie (gracias la épica remontada ante Escocia) , y tras el sorteo quedó definido que Los Pumas integrarán el Grupo C, donde tendrán como rivales a Fiyi, España y Canadá.

Vale mencionar que, en caso de avanzar como primeros, deberán enfrentar al tercero del Grupo A/E/F en los octavos de final. Si logran meterse en cuartos, allí los esperaría el primero del Grupo D, donde Irlanda asoma como principal candidato.

Otro sería el panorama si Argentina termina segunda, ya que debería cruzarse con el segundo del Grupo F, integrado por Inglaterra y Gales, ambas selecciones señaladas como favoritas a quedarse con el liderazgo de dicho grupo.

Embed ¡Los grupos del Mundial 2027!



¿Qué te parecen? pic.twitter.com/kkUtWnzqmP — Los Pumas (@lospumas) December 3, 2025

El Mundial se disputará del 1 de octubre al 13 de noviembre de 2027, en las ciudades de Adelaida, Brisbane, Melbourne, Newcastle, Perth, Sídney y Townsville. El 3 de febrero del próximo año se oficializará el fixture y quedarán definidos los días en que Los Pumas buscarán su pase a los octavos.

Hay que recordar que esta edición será la primera con 24 selecciones, distribuidas en seis grupos de cuatro, clasificando los dos primeros de cada zona y los cuatro mejores terceros, lo que incorpora por primera vez la fase de octavos de final.

Grupos del Mundial Australia 2027

A: Nueva Zelanda, Australia, Chile, Hong Kong

B: Sudrafrica, Italia, Georgia, Rumania

C: Argentina, Fiyi, España, Canadá

D: Irlanda, Escocia, Uruguay Y Portugal,

E: Francia, Japón, Estados Unidos, Samoa

F: Inglaterra, Gales, Tonga, Zimbabue