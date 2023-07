El delantero, que será presentado a las 18 en conferencia de prensa en la mismísima Bombonera, fue recibido nada menos que por su ídolo, Sergio Manteca Martínez, con quien se abrazó y posó para los fotógrafos en la primera postal que les regaló a los Xeneizes.

A pesar de la insistencia, el exjugador del Valencia no realizó declaraciones y acompañado de su familia se subió a una van, en medio de un mar de gente que quería una foto o un autógrafo, y que acabó coreando el canto más popular de la 12: "Dale Booo, dale Booo, dale Boca, dale Booo".

El vehículo lo condujo a la concentración de Boca donde en el lobby del hotel fue recibido por dos de los miembros de Consejo de Fútbol de Boca, el Chelo Delgado y Raúl Cascini, hombres de confianza del mentor de la llegada del uruguayo al club: Juan Román Riquelme.

Por la mañana, Cavani sí había accedido a hablar con los colegas uruguayos a los que les expresó: "Estoy feliz por muchos motivos. Boca es el más grande de Sudamérica y uno de los más grandes del mundo. Llegar a un club como esos siempre te motiva. Siempre había un contacto y una posibilidad de poder volver. Gracias a Román que estuvo presente en varios momentos. Tomé la decisión de venir a Boca para estar cerca de casa".

La apertura de puertas de La Bombonera está pactada para las 16.30. La gran novedad es que todos los socios y socias de todas las categorías podrán ingresar al estadio de manera gratuita a cada sector que se habilitará a medida de que se llene uno por uno.

Si bien no hay detalles de cómo se llevará a cabo el evento, lo cierto es que se espera un cancha repleta de fanáticos boquenses. Se estima que el futbolista podría pisar el césped del Alberto J. Armando y hacer su aparición rutilante cerca de las 19.

Después de la presentación formal, el atacante proveniente del Valencia se sumará al plantel que dirige Jorge Almirón para comenzar a entrenarse a la par. Sin embargo, no formaría parte de la delegación de Boca que viajará a su tierra natal para enfrentar a Nacional por el encuentro de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, el próximo miércoles desde las 21.

Por eso, la idea del cuerpo técnico es que Cavani se quede en la Argentina para continuar con su puesta a punto y poder estar disponible para el partido de vuelta de la próxima semana en La Bombonera.

"Es una emoción agarrar un número que usaron jugadores históricos del club. Es lindo ponerme el número que se pusieron los ídolos del club. A mí el número no me va a impedir nada, no me va a hacer jugar más o menos. Pero es una responsabilidad cuidarla, defenderla y llevarla a lo más alto", concluyó el goleador uruguayo sobre usar la 10.