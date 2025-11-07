Edinson Cavani fue exigido, respondió bien y estará convocado para el Superclásico

Tras tres partidos de ausencia en la lista de convocados y seis sin jugar, el delantero uruguayo buscará aportar desde el banco de suplentes o dentro del campo frente a River. Si bien no tiene el alta de su distensión en el psoas derecho, este viernes fue exigido, respondió bien y su inclusión tiene que ver con lo que representa para el equipo.

Además, la falta de centrodelanteros en el banco de suplentes influyó en la decisión de Úbeda. Con Miguel Merentiel y Milton Giménez conformando la dupla ofensiva, el DT no cuenta con jugadores que puedan cumplir ese rol entre los sustitutos.

En este sentido, pese que no está al 100%, el Matador podría ver minutos en el caso de que su equipo lo necesite. Eso sí, su titularidad está descartada por su estado físico y el buen momento de la dupla goleadora, clave en los tres triunfos que logró en los últimos cuatro partidos.

El último partido de Cavani fue el el 14 de septiembre frente a Rosario Central. Allí jugó los 90 minutos en el empate 1 a 1 en Arroyito. La semana previa al choque con Central Córdoba sufrió esta distensión en el psoas derecho que lo tiene a maltraer desde hace casi dos meses.

Los problemas físicos fueron el gran karma del uruguayo en los últimos años. Tan solo este año lleva seis lesiones y desde su arribo a Boca en agosto del 2023 suma once. En 2025 acumula un total de 16 ausencias y se perdió al menos un partido de cada torneo que jugó el Xeneize en la temporada.

Además, sus registros goleadores bajaron considerablemente con respecto al 2024. Apenas convirtió cuatro goles en estos once meses: dos por el Apertura, uno por Copa Argentina y uno por el Clausura. El 24 de agosto, ante Banfield por la sexta jornada del Torneo Clausura, fue su último tanto con la azul y oro.