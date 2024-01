El enojo de Djokovic con un espectador: "Dímelo en la cara"

Los primeros dos sets habían culminado 6-3 y 4-6, pero en un momento del tercero Nole escuchó un comentario desde las gradas del estadio Rod Lover Arena y se queda mirando fijo con cara de bronca. “Ven aquí y dímelo en la cara”, lanzó el diez veces ganador del torneo de Australia enfadado.

Luego de eso, Djokovic ganó tres games, forjó un Tie Break y todo quedó 6-3, 4-6, 7-6 (7-4) y 6-3 en más de tres horas de de juego y ahora se enfrentará al argentino.

“No quisieras saber lo que decía. Me estaban diciendo muchas cosas desde ese lado. Las he ido tolerando durante casi todo el partido, pero llegó un momento donde dije basta y le dije a ese tipo si quería bajar y decírmelo a la cara. Cuando te enfrentas a alguien, no tiene la valentía para bajar. Eso le dije, si era valiente para bajar. Si eres tan duro, baja y dímelo a la cara y discutámoslo. Se disculpó de lejos. Ahí quedó todo”, dijo el tenista en conferencia de prensa post victoria.

Sobre su enfrentamiento con Etcheverry dijo: “No lo he visto jugar, pero sé que le ganó con comodidad a (Andy) Murray y Monfils, así que deberé hacer mi tarea. Fueron resultados sorprendentes, está jugando el mejor tenis de su vida en cancha rápida. Somos buenos amigos y fuera de la cancha nos llevamos bien, pero seremos rivales", comenzó.

Luego añadió: "Tendré que aprender de los partidos que hemos jugado, pero pienso que su nivel en canchas duras ha mejorado. Estaré preparado y listo para enfrentarlo”, sostuvo el crack de 36 años.

¿Cuándo será el duelo entre ambos? Djokovic y Etcheverry se verán las caras el próximo viernes 19 de enero por tercera vez entre ambos en la historia. Ambos fueron duelos previos fueron para Nole que se impuso ante el tenista argentino de 24 años en el Masters 1000 de París y Roma.

Luego de su triunfo ante Monfils, Tomás expresó: “Estoy muy contento. Una alegría enorme, fue un partidazo. El ambiente fue muy bueno, muy lindo, lo que se vivió. Había hinchadas de los dos lados, había muchos argentinos y muchos franceses. No era fácil porque había mucha energía en la cancha. Pero creo que estuve muy bien, jugando un gran tenis y por eso conseguí la victoria. Pude hacer lo que venía haciendo los días anteriores y en los entrenamientos”, cerró el argentino.