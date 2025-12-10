Champions League: Manchester City se lo dio vuelta al Real Madrid en el Santiago Bernabéu

Rodrygo abrió el marcador a los 28 minutos de juego tras recibir dentro del área con un muy buen control y continuando con una rápida definición cruzada. De esta manera, el brasilero rompió una racha de 32 partidos sin convertir que, si bien no alcanzó para conseguir su resultado deseado, es importante de cara a los próximos encuentros.

Más allá del buen inicio del local, Manchester City reaccionó muy rápido: Nico O'Reilly, a los 35 minutos, estampó la igualdad empujando el balón tras un rebote corto de Courtois. El gol golpeó al club español y los Citizens aprovecharon y lograron poner el 2 a 1 antes de ir al entretiempo con un tanto de penal de Haaland.

Con este triunfo, el City trepó al cuarto lugar en la tabla de la fase regular de la Champions League con 13 puntos, mientras que el Merengue tiene 12 y por diferencia de gol también está en zona de clasificación a octavos de final del certamen. El Arsenal, habiendo logrado sus 16 puntos en juego, lidera la tabla.

Por otro lado, la jornada de Champions League tuvo los siguientes resultados: Villarreal 2-3 Copenhague, Qarabag 2-4 Ajax. Athletic Club 0-0 PSG, Benfica 2-0 Napoli, Brujas 0-3 Arsenal, Bayer Leverkusen 2-2 Newcastle, Borussia Dortmund 2-2 Bodo/Glimt y Juventus 2-0 Pafos.