Flamengo se consagró campeón ante Cruz Azul y pasó a semis de la Intercontinental

El club brasilero abrió el marcador a los 15 minutos de juego aprovechando un grave error en salida de Cruz Azul. El defensor argentino Gonzalo Piovi dio un impreciso pase largo dentro del área que recibió De Arrascaeta, quien amagó al arquero y anotó el primer tanto del encuentro.

Más allá del grosero error y comenzar abajo en el marcador, el club mexicano siguió con su plan de partido y logró la igualdad parcial con un gran remate de Jorge Sánchez, quien le dio de primera a un balón que quedó boyando en el aire dentro del área.

Con el mazazo de antes de ir al descanso, Flamengo salió decidido a ganar el partido y lo hizo en el complemento con otro tanto de Arrascaeta después de un contraataque letal, típico de club brasilero que sufren los argentinos en Copa Libertadores, de pocos pases y en alta intensidad.

De esta manera, Flamengo se quedó con el Derbi de las Américas, que enfrenta al campeón de la Copa Libertadores con el de la Copa de Campeones de Concacaf. El club brasilero se quedó con la segunda edición del certamen, siendo Pachuca ante Botafogo el primer campeón el año pasado.

Con la obtención de este título que la FIFA reconoce como oficial, Flamengo avanzó a la siguiente instancia de la Copa Intercontinental, donde se medirá con el Pyramids de Egipto por un lugar en la gran final ante el Paris Saint-Germain. El torneo concluirá el 17 de diciembre, cuando el vencedor de la denominada Copa Challenger, es decir, Flamengo o Pyramids, se enfrente al Paris, campeón de la Champions League 2024-2025.

Por otro lado, el Mengão se enfrentará a Lanús por la Recopa Sudamericana. El partido de ida se disputará el miércoles 18 de febrero en La Fortaleza, mientras que la vuelta tendrá lugar el 25 del mismo mes en el Estadio Maracaná, en Río de Janeiro.