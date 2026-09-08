El historial de Boca vs. San Pablo: del "gol de oro" a la despedida de Coco Basile

Un año más tarde, Boca y San Pablo estuvieron otra vez mano a mano. Fue por las semis de la Supercopa, en las que se impuso el Xeneize. Festejó la victoria 2 a 0 en la Bombonera y perdió 1 a 0 en Brasil. Así, logró el boleto a la definición del certamen.

La Supercopa de 1995 vio un nuevo capítulo del historial entre ambos equipos. Esta vez, los duelos correspondientes a la primera fase fueron favorables al club paulista, que venció 1 a 0 como local y 3 a 2 en la Bombonera. Y en 1999, compartieron el Grupo C de la Copa Mercosur, donde el equipo que dirigía Carlos Bianchi goleó 5 a 1 en la cancha de Ferro y empató 1 a 1 como visitante.

En 2006, Boca y San Pablo se encontraron en la final de la Recopa Sudamericana. Los goles de Rodrigo Palacio le dieron al equipo de la Ribera el triunfo 2 a 1 como local. La revancha terminó con un empate 2 a 2, por lo que el Xeneize gritó campeón. Aquel partido marcó el cierre del ciclo exitoso como DT de Coco Basile, ganador de dos títulos locales y tres internacionales en un año.

La última vez que se enfrentaron en una serie eliminatoria fue en la Copa Sudamericana de 2007. Boca ganó 2 a 1 en la Bombonera, aunque San Pablo venció 1 a 0 en Brasil. Como en aquellos tiempos todavía estaba vigente la regla del gol de visitante, el empate global favoreció al club paulista, que avanzó a la siguiente ronda.