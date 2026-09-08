El historial de Boca vs. San Pablo: del "gol de oro" a la despedida de Coco Basile

Ambos equipos se enfrentarán en el choque de ida por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El repaso del historial que comenzó en 1993 e incluyó la definición de un título continental.
Boca y San Pablo volverán a estar cara a cara este martes, desde las 21.30, en la Bombonera. Será el choque de ida por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Ambos equipos se enfrentaron 12 veces y, a lo largo de esos partidos, dejaron escenas para el recuerdo. Como aseguró el DT del Tricolor, Dorival Júnior, los cruces con el Xeneize ya se convirtieron en "un clásico" del fútbol continental.
En el historial de enfrentamientos hay una leve ventaja para Boca, dado que logró cinco triunfos. San Pablo sumó cuatro victorias y los restantes tres partidos terminaron en empate. La nueva serie marcará, además, su quinta eliminatoria por torneos de la Conmebol. Allí, el balance favorece al equipo de la Ribera, ya que se impuso en tres.
Ambos se equipos chocaron por primera vez en las semifinales de la Copa de Oro de 1993. Boca venció 1 a 0 como local y, luego, empató 1 a 1 en Brasil para meterse en la final. La clasificación llegó en tiempo suplementario, con "gol de oro" del uruguayo Manteca Martínez.
El "gol de oro", vale recordar, fue una fórmula ideada por la FIFA para desempatar los encuentros en una especie de "muerte súbita". Al término de los 90 minutos reglamentarios, si el empate continuaba, el partido iba a la prórroga. En esos 30 minutos extra, si algún equipo conseguía marcar gol, ganaba de inmediato, sin necesidad de reanudar el juego.
Un año más tarde, Boca y San Pablo estuvieron otra vez mano a mano. Fue por las semis de la Supercopa, en las que se impuso el Xeneize. Festejó la victoria 2 a 0 en la Bombonera y perdió 1 a 0 en Brasil. Así, logró el boleto a la definición del certamen.
La Supercopa de 1995 vio un nuevo capítulo del historial entre ambos equipos. Esta vez, los duelos correspondientes a la primera fase fueron favorables al club paulista, que venció 1 a 0 como local y 3 a 2 en la Bombonera. Y en 1999, compartieron el Grupo C de la Copa Mercosur, donde el equipo que dirigía Carlos Bianchi goleó 5 a 1 en la cancha de Ferro y empató 1 a 1 como visitante.
En 2006, Boca y San Pablo se encontraron en la final de la Recopa Sudamericana. Los goles de Rodrigo Palacio le dieron al equipo de la Ribera el triunfo 2 a 1 como local. La revancha terminó con un empate 2 a 2, por lo que el Xeneize gritó campeón. Aquel partido marcó el cierre del ciclo exitoso como DT de Coco Basile, ganador de dos títulos locales y tres internacionales en un año.
La última vez que se enfrentaron en una serie eliminatoria fue en la Copa Sudamericana de 2007. Boca ganó 2 a 1 en la Bombonera, aunque San Pablo venció 1 a 0 en Brasil. Como en aquellos tiempos todavía estaba vigente la regla del gol de visitante, el empate global favoreció al club paulista, que avanzó a la siguiente ronda.
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