Vélez insiste por la eliminación de Boca en la Copa Argentina: "El reglamento es claro"

Nelson Pugliese, vicepresidente tercero del Fortín, reclamó que se impugne el partido de octavos de final por la presencia indebida de un jugador en la planilla oficial.
Vélez insiste que Boca sea eliminado de la Copa Argentina y que se le otorgue al Fortín la clasificación a los cuartos de final, luego de que el Xeneize incluyera a seis extranjeros en la planilla del partido que terminó 0-0 y ganó por penales. Nelson Pugliese, vicepresidente tercero del club de Liniers, defendió la presentación realizada ante el Tribunal de Disciplina de AFA y aseguró que el reglamento determina la sanción que corresponde aplicar.
“Uno de los artículos establece que la sanción es que se da por perdido el partido”, afirmó Pugliese en TyC Sports. El dirigente profundizó sobre el artículo 18 que utilizan como argumento y sostuvo: “Cuando un jugador que participa en un partido es declarado inelegible tras una protesta, su equipo debe ser sancionado con la derrota por retirada o renuncia y con multa. No es que es una cosa o la otra, el artículo es muy claro, no hay grises”.
El punto central de la protesta es la inclusión de seis futbolistas extranjeros en la planilla, cuando la reglamentación permite que solo cinco figuren en cada encuentro. Álvaro Montero, Leandro Lozano, Sebastián Villa, Enner Valencia, Carlos Palacios y Ángel Romero estuvieron anotados para el duelo disputado en Córdoba. Para Vélez, que Romero no haya ingresado durante los 90 minutos no modifica la infracción cometida.
En ese sentido, Pugliese explicó por qué el Fortín considera que Romero igualmente debe ser tomado como parte del partido aunque permaneciera en el banco. “Quedó a disposición del cuerpo técnico y puede ingresar durante el partido sin otro control de elegibilidad”, señaló y agregó: “Es irrelevante el no ingreso porque es una decisión táctica, no tiene que ver con la planilla”. El dirigente remarcó que, bajo esa interpretación, incluso podría tratarse de un futbolista suspendido o no inscripto.
El reclamo de Vélez ya fue presentado formalmente ante el Tribunal de Disciplina de AFA, con el pedido de impugnar el encuentro y reconocer al club como clasificado a cuartos de final. Además, la institución solicitó que se suspendan los efectos deportivos de la clasificación de Boca hasta que exista una resolución definitiva. El Fortín también pidió que no se oficialice el partido de cuartos de final que, en principio, tendría al Xeneize frente a Racing.
La discusión pasa ahora por qué reglamento aplicará el Tribunal y qué interpretación hará sobre la inclusión de Romero. El artículo citado por Pugliese pertenece a la Liga Profesional, mientras que la Copa Argentina se encuentra bajo el ámbito de AFA, por lo que resta determinar si se unificarán los criterios. El Tribunal se reunirá este martes y el jueves le dará traslado a Boca para que presente su descargo, por lo que ese día habrá novedades sobre el reclamo de Vélez.
Mientras tanto, el Xeneize prepara su defensa con el argumento de que no hubo ventaja deportiva porque el paraguayo no ingresó y sostiene que la infracción debería ser una sanción económica, apoyándose además en antecedentes administrativos castigados con multas y apercibimientos.
comentar