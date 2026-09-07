Vélez insiste por la eliminación de Boca en la Copa Argentina: "El reglamento es claro"

Los artículos del reglamento de la Liga Profesional en los que Vélez basa su reclamo.

El reclamo de Vélez ya fue presentado formalmente ante el Tribunal de Disciplina de AFA, con el pedido de impugnar el encuentro y reconocer al club como clasificado a cuartos de final. Además, la institución solicitó que se suspendan los efectos deportivos de la clasificación de Boca hasta que exista una resolución definitiva. El Fortín también pidió que no se oficialice el partido de cuartos de final que, en principio, tendría al Xeneize frente a Racing.

La discusión pasa ahora por qué reglamento aplicará el Tribunal y qué interpretación hará sobre la inclusión de Romero. El artículo citado por Pugliese pertenece a la Liga Profesional, mientras que la Copa Argentina se encuentra bajo el ámbito de AFA, por lo que resta determinar si se unificarán los criterios. El Tribunal se reunirá este martes y el jueves le dará traslado a Boca para que presente su descargo, por lo que ese día habrá novedades sobre el reclamo de Vélez.

Mientras tanto, el Xeneize prepara su defensa con el argumento de que no hubo ventaja deportiva porque el paraguayo no ingresó y sostiene que la infracción debería ser una sanción económica, apoyándose además en antecedentes administrativos castigados con multas y apercibimientos.